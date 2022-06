Antonino Spinalbese ha trovato l’amore? Ecco chi è la presunta nuova fiamma

L’ex di Belen Rodriguez fidanzato? La donna che gli ha fatto battere il cuore è una designer

Antonino Spinalbese conosciuto dal pubblico per essere soprattutto l’ex compagno di Belen Rodriguez, a quanto pare dopo la rottura con la nota conduttrice argentina ha trovato l’amore. In particolare a svelare lo scoop ci ha pensato Whoopsee.it, facendo sapere che la presunta nuova fiamma del padre di Luna Marì sarebbe Giulia Tordini, una fondatrice e direttrice creativa del brand di gioielli “Leda Madera”. Si tratta inoltre della sorella di Giorgia, la creative director di “The Attico”, il noto marchio di moda fondato insieme a Gilda Ambrosio, una ex fiamma di Stefano De Martino.



Il padre di Luna Marì ha trascorso una vacanza con Giulia Tordini? Gli indizi social

Il portale Whoopsee.it oggi ha lanciato un’indiscrezione clamorosa, che riguarda l’ex compagno di Belen Rodriguez, che di recente ha avuto una dura reazione agli ultimi gossip sulla sua vita privata e professionale. A fare breccia nel cuore del padre di Luna Marì stando alle voci diffuse in rete nelle score ore sarebbe Giulia Tordini, una influencer e designer. Quest’ultima e l’ex hair stylist avrebbero trascorso alcuni giorni di relax tra Forte dei Marmi, Livorno e Portovenere: inoltre ci sarebbero degli indizi social, visto che nell’ultimo periodo tramite degli scatti fotografici pubblicati dai diretti interessati non è difficile capire che hanno frequentato gli stessi posti. A tal proposito non sfuggono neanche gli apprezzamenti dell’ex compagno della nota conduttrice e showgirl argentina nei confronti della sua presunta nuova fiamma, dato che ha messo dei like alle recenti foto pubblicate dalla stessa su Instagram.

Antonino Spinalbese, è succeso tra lui e la sua ex dopo la nascita della figlia: “C’è stato un cambiamento”

In questi giorni intanto Antonino Spinalbese ha concesso un’intervista ai microfoni del settimanale Chi. L’ex hair stylist oggi influencer, ha spiegato cosa è successo tra lui e Belen Rodriguez dopo la nascita della loro bambina Luna Marì: “C’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, di quelle differenze che prima erano coperte dall’amore. Si sono spostati gli obiettivi di vita e abbiamo preso decisioni di seguire le nostre sensazioni”. Poi ha detto la sua sul ritorno di fiamma tra la sua ex e Stefano De Martino, augurando a entrambi che possa durare per sempre questa volta: “Sarebbe un bene per i bambini. Se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare”.