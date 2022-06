Belen Rodriguez, dura reazione agli ultimi gossip: cosa l’ha infastidita?

La nota conduttrice argentina si mostra con il broncio: il gesto inaspettato sui social

La nota conduttrice e showgirl argentina Belen Rodriguez, nelle scorse ore ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram che non è passato di certo inosservato. La 37enne a quanto pare dopo gli ultimi gossip sulla sua vita privata e professionale non l’ha presa per niente bene, dato che ha condiviso un suo selfie in cui ha il broncio, accompagnandolo con la testuale didascalia:“Blablabla, blablabla e ancora blablabla”. Inoltre la madre di Santiago e Luna Marì ha aggiunto l’emoticon che rimette.

In particolare si è parlato del presunto addio della showgirl a Mediaset, per approdare su Discovery nella prossima stagione televisiva. Dagospia però non ha parlato di rottura, poichè il nuovo progetto non andrebbe a interferire con gli impegni presi su Canale 5 e Italia 1. Intanto di recente ha rotto il silenzio su di lei anche il suo ex Antonino Spinalbese.



False voci di rottura tra la madre di Luna Marì con Mediaset: lei è arrabbiata per questo motivo?

Ha catturato l’attenzione di numerosi utenti della rete, un gesto fatto da Belen Rodriguez sui social. La 37enne ha fatto capire di essere infastidita, per aver pubblicato su Instagram una fotografia in cui ha la faccia imbronciata. Non sono mancati commenti di sostegno da parte dei suoi follower, tra cui i seguenti: “Vai per la tua strada e fregatene delle cattiverie gratuite”, “Sei una roccia, ti sparano veleno addosso come fossero tutti perfetti, santi. Vai avanti con la tua strada”. In questi giorni è stato svelato che la showgirl potrebbe collaborare con Discovery: nello specifico Dagospia ha fatto sapere che ci sarebbe un progetto in ballo, ma ci ha tenuto a sottolineare che qualora lei dovesse accettare non si tratterebbe di un addio a Mediaset, infatti è stata riconfermata alla conduzione di Tu si que vales e de Le Iene. Qualcuno però ha ipotizzato una rottura tra la conduttrice con il Biscione: tali fake news potrebbero aver fatto perdere la pazienza alla stessa.

Antonino Spinalbese sul ritorno di fiamma tra la sua ex e Stefano De Martino: “Spero duri per sempre”

Il suo ex Antonino Spinalbese ha concesso un’intervista al settimanale Chi, in cui ha parlato della loro rottura: “Ero preparato al fatto che potesse finire e ho cercato di sfidare la legge della natura e della gravità, soprattutto per mia figlia. Poi ho capito che sarei riuscito a essere un buon padre anche da solo”. L’ex hair stylist ha aggiunto: “Ho sempre messo Luna Marì al primo posto, e anche se con lei non è andata ho cercato di essere maturo e di scendere a compromessi sulle emozioni e sui nervosismi”.

Il probabile concorrente del GF Vip 7, inoltre si è espresso sul ritorno di fiamma tra la sua ex e Stefano De Martino: