Amadeus annuncia le novità di Arena 60 70 80 90: “Grandi nomi in trattativa”

Al via i lavori per l’edizione 2022 di Arena 60 70 80 90: le prime anticipazioni del conduttore

L’evento musicale è stato uno dei programmi più apprezzati della scorsa stagione estiva. La scorsa edizione è stata registrata il 12 e 14 settembre 2021 ed è poi andata in onda a cavallo con l’autunno, precisamente il 25 settembre e 2 ottobre 2021. Oggi si è svolta la conferenza stampa della seconda edizione e Tvblog.it ha riportato tutti i dettagli. Per prima cosa sono state ufficializzate le date: l’evento verrà registrato il 12, 13 e 14 settembre 2022. Mentre, probabilmente, andrà in onda da sabato 17 settembre per tre puntate, una a settimana. Per quanto riguarda gli ospiti Amadeus promette scintille!

“Ci sono grandi nomi in trattativa. Di più non posso dire. Si lavora per i grandi nomi. Tante trattative non sono ancora chiuse, non si possono dire i nomi. In questo momento stiamo a 48 artisti”

ha detto il conduttore.

Amadeus l’ha rivelato oggi: “Ecco qual è il momento al quale non posso rinunciare”

La formula andata in onda l’anno scorso rimarrà abbastanza intatta, visto il grande successo ottenuto. Ad esempio un aspetto che rimarrà è la consolle da dj dove l’anno scorso il conduttore si è dilettato alla grande.

“La cosa che mi diverte fare di più è il dj e lo farò anche quest’anno. E’ un momento al quale non posso rinunciare”

spiega. Una grande novità, invece, è l’aggiunta degli anni 90, visto che l’anno scorso l’evento si fermava agli 80. La scelta di aggiungere quest’importante decennio è che, esattamente come i precedenti, ci sono canzoni che hanno fatto letteralmente la storia della musica. Tra i nomi che il conduttore di Arena 60 70 80 90 ha in mente ci sono Gianluca Grignani, gli Aqua, Rita Pavone, Ornella Vanoni, Gloria Gaynor.

Ad Arena 60 70 80 90 si torna alla normalità: “Capienza piena”

Un’altra importante e grandissima novità della seconda edizione dell’amato evento musicale riguarda la capienza dell’Arena di Verona! Finalmente si torna al grande pubblico compatto e presente in questa prima estate che segna il vero ritorno alla normalità dopo gli anni della pandemia.

“L’Arena a capienza piena sarà meravigliosa”

ammette il conduttore di Rai1. Quest’ultimo assicura inoltre che gli spettatori arriveranno da tutta Italia. Una cosa è certa: Amadeus terminerà un programma ma sarà subito pronto a condurne un altro.