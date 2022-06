Chiude Soliti Ignoti: domani l’ultima puntata, ma Amadeus non va via…

Finisce domani (ma non del tutto) il gioco delle identità condotto da Amadeus

Anche per Soliti Ignoti la stagione tv 2021/2022 è giunta al termine: domani, domenica 5 giugno, andrà infatti in onda l’ultima puntata, come il conduttore ha annunciato al termine dell’appuntamento di ieri sera. Nello specifico, Amadeus sul finire della penultima puntata ha informato i telespettatori che oggi il programma non andrà in onda a causa della partita di calcio che occuperà il palinsesto già dalle 20.35, dando quindi appuntamento al pubblico a domenica e sottolineando proprio che quella di domani sarà la puntata conclusiva di questa fortunata edizione del gioco. Tuttavia il programma non finirà del tutto, per le ragioni che spieghiamo nel secondo paragrafo.

Soliti Ignoti in onda con puntate in replica la settimana prossima

Com’è successo anche lo scorso anno, Amadeus rimarrà in onda ancora un po’ con il suo programma (che peraltro è saltato anche qualche giorno fa), dopo l’ultima puntata inedita: Rai1 trasmetterà infatti alcuni appuntamenti in replica, previsti esattamente per lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì (solo martedì la trasmissione non andrà in onda, a causa di un’altra partita). Molto probabilmente vedremo il programma anche il weekend prossimo, mentre non sappiamo ancora se la settimana successiva inizierà Techetecheté o continueranno le repliche del quiz.

La penultima puntata si è chiusa con una vittoria: finale in festa per le concorrenti

Finale di stagione a parte, segnaliamo che l’appuntamento di ieri sera di Soliti Ignoti è terminato con i festeggiamenti per la vittoria delle due concorrenti che hanno giocato, le quali, azzeccando l’ignoto che aveva un legame di parentela con la persona arrivata in studio alla fine del programma con il ruolo, appunto, di parente misterioso, hanno portato a casa diverse decine di migliaia di euro. Soliti Ignoti a parte, ricordiamo che da settembre il conduttore sarà anche al lavoro per la preparazione della seconda edizione del suo Arena, quest’anno in onda con una puntata extra e un decennio in più (gli anni ’90), mentre a dicembre lo rivedremo sicuramente a L’anno che verrà, prima dell’attesissima 73esima edizione del Festival di Sanremo di febbraio, la quarta delle sue cinque edizioni (si sa già, infatti, che anche nel 2024 sarà lui a gestire il festival).