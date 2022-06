Armando Incarnato, ex cavaliere choc: “Mi ha tirato la sedia a Uomini e Donne”

L’ex cavaliere l’ha confessato dopo U&D: “Ecco quando mi è salito il sangue al cervello”

Marcello Messina un ex protagonista del trono over del seguitissimo dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi su Canale 5, durante una diretta Instagram precisamente nel profilo Opinionista Social è tornato a parlare di Armando Incarnato. L’ex flirt di Ida Platano si è lasciato andare a una confessione choc, in merito a una lite accesa avuta con lo storico cavaliere napoletano nel programma:

“C’è stata solo una volta che mi ha fatto salire il sangue al cervello, quando mi ha tirato la sedia dietro. Per il resto poverino i primi tre mesi di trasmissione non ce la faceva proprio, era proprio nervoso”.

Armando Incarnato, ex flirt di Ida Platano gli lancia una frecciata: “C’è speranza per tutti”

L’ex cavaliere Marcello Messina noto al pubblico per la partecipazione a Uomini e Donne, durante una diretta su Instagram a cui ha preso parte anche Marika Geraci e il fidanzato dell’ex dama, quando un utente della rete che ha criticato Armando Incarnato, dicendogli di essere un attore pessimo, l’ex flirt di Ida Platano che di recente non si è trattenuta più ha affermato: “Attore!”, venendo ripreso da Marika Geraci: “Ha fatto un film che è uscito al cinema dai. Non so quanti siano andati a vederlo”. La replica dell’ex cavaliere non si è fatta attendere, visto che ha lanciato una frecciata al cavaliere: “Ah si? Ma veramente? Allora c’è speranza per tutti“. L’agente immobiliare di Torino, sempre riferendosi allo storico protagonista del trono over ha aggiunto: “Io voglio bene a lui, mi manca, forse però manco più io a lui!”. Poi quando la fidanzata di Diego Ceccucci gli ha detto: “Questa estate non so se andrai in vacanza, guardati le spalle se c’è qualcuno che ti fa delle foto”, ha risposto: “Questa estate faccio il giro dei porti d’Italia, a ogni porto ho una ex. Gli voglio bene a lui, perchè io sono un buono fondamentalmente”.

Marcello Messina non ha dubbi: “Corteggiare Ida Platano a settembre? No niente!”

Sempre durante la chiacchierata, l’ex cavaliere alla domanda se a settembre tornerà nel programma condotto da Maria De Filippi per corteggiare di nuovo Ida Platano, ha prontamente detto: “No niente, ti rispondo già”. Quando un fan ha voluto sapere se sta un po’ meglio a livello sentimentale, invece ha dichiarato: “Sto nella fase riflessiva”. Intanto alla diretta ha preso parte anche Fabio Antonucci, il cavaliere con cui è uscita Gloria Nicoletti e sui litigi avuti con lo storico cavaliere napoletano e Riccardo Guarnieri ha precisato: “Ho provato nell’ultimo mese a farmi sentire, potevo fare qualcosa di più. Le parole dette bene possono fare molto più male”.