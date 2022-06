Ascolti, Domenica In ha chiuso al 22%: Mara Venier leader tutto l’anno

Quasi il 22% di share per l’ultima puntata del contenitore domenicale di Rai1

Ha chiuso i battenti ieri, 5 giugno, Domenica In, con Mara Venier commossa che ha salutato il suo fedele pubblico dando appuntamento a settembre. E anche con l’ultima puntata la trasmissione ha confermato il suo successo di sempre, arrivando a registrare una media che ha sfiorato il 22% di share, nonostante il formato anomalo: è infatti durata di meno per via dello speciale del TG1 legato al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Da Davide Maggio, sempre puntualissimo nell’aggiornare i telespettatori sui dati auditel di tutti i programmi Rai, Mediaset e non solo, trasmessi il giorno prima, scopriamo che, come anticipato, zia Mara ha toccato il 22% di share, esattamente nel secondo segmento, come vediamo meglio nel prossimo paragrafo.

Gli ascolti dell’ultima seguitissima puntata dell’edizione 2021/2022 di Domenica In

Nello specifico, a seguire la prima parte del programma condotto da Mara Venier ieri sono stati esattamente 2milioni 357mila telespettatori, con uno share che ha sfiorato il 20% (19.9%, per l’esattezza), mentre la seconda parte è stata vista da 2milioni 355mila spettatori e lo share è rimasto di un soffio inferiore al 22% (media del 21.9%, per essere precisi). Insomma, ancora un successo per la conduttrice veneziana che, lo ricordiamo, quest’anno non ha risentito minimamente della concorrenza molto forte di Amici, sostituito da Scene da un matrimonio solo nell’ultima parte della stagione. E ieri, proprio per il grande affetto che il pubblico le ha sempre dimostrato, ha chiuso la puntata in lacrime.

Mara Venier, quinta stagione consecutiva di Domenica In la prossima: in totale saranno quattordici edizioni per lei

Finito un capitolo, se ne scrive un altro: a settembre ritroveremo zia Mara alla conduzione di Domenica In, com’è noto da tempo, e la prossima sarà per lei l’edizione numero quattordici, quinta consecutiva negli ultimi anni (ricordiamo che ha condotto il programma a più riprese praticamente per trent’anni! sempre con grande successo). Non solo la domenica: in autunno la vedremo infatti alla guida di un nuovo programma di prima serata, inizialmente previsto per il mese di maggio, poi slittato alla prossima stagione.