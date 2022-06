Mara Venier chiude in lacrime Domenica In: “Non è stato sempre facile”

Ultima puntata di Domenica In: la conduttrice saluta il suo pubblico

Oggi si è conclusa una stagione di successo per il programma domenicale di Rai1 e quando si chiude non si può non ringraziare la squadra di lavoro, gli ospiti, il direttore di rete e soprattutto il pubblico che segue sempre con amore e affetto immenso. Mara Venier ha chiuso Domenica In in lacrime ricordando cosa ha dovuto passare, tra cui la perdita della sua amata suggeritrice Carmela: “Non è stato sempre facile, ma ce l’abbiamo fatta. Ci abbiamo messo il cuore”.

Mara Venier assicura: “Andrò in pensione quando il pubblico smetterà di seguirmi”

Tanti si chiedono quando Mara Venier dirà addio al suo amato programma della domenica, e poi ci sono i detrattori che le augurano presto di andare in pensione. Ebbene oggi, durante l’ultima puntata di un’edizione di grande successo di Domenica In, ha assicurato che se ne andrà in pensione solo quando “il pubblico smetterà di seguirmi. Non c’è età per questo mestiere”. Ha voluto poi ringraziare Stefano Coletta, che le è stato molto vicino in questo periodo, e poi ha saluto il suo pubblico che l’ha seguita sempre con grande affetto nonostante la pandemia da covid-19 e la guerra che ancora interessa la Russia e l’Ucraina.

Domenica In, problemi in studio. La conduttrice: “Si è rotta l’aria condizionata”

Puntata non proprio facilissima quella di Domenica In andata in onda oggi, proprio l’ultima, dato che la conduttrice di Rai1 ha lamentato un caldo asfissiante in studio e poi ha spiegato quanto segue: “Si è rotta l’aria condizionata e stiamo grondando tutti di sudore”. Ha poi chiesto gentilmente di risolvere il problema perché era in un bagno di sudore. Inoltre ha sottolineato come fosse tutto buio e non vedesse nulla. Per chiudere ci sono stati dei problemi piccoli con il collegamento di Cesare Cremonini, ma ha subito sdrammatizzato dicendo che si sarebbe buttata per terra qualora non fossero riusciti a ripristinarlo. L’appuntamento con il suo programma di successo è per settembre: quindi subito dopo i caldi mesi estivi il pubblico potrà tornare a godersi una domenica in compagnia della zia di tutti gli italiani.