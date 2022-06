Ascolti, exploit per Rai1: Techetecheté su Corrado sfiora il 20% di share

Grandi ascolti ieri sera nell’access prime time di Rai1 con l’omaggio a Corrado Mantoni

E’ stato un appuntamento di Techetecheté particolarmente seguito quello che il primo canale della Rai ha trasmesso ieri, lunedì 20 giugno 2022, come da tradizione nella fascia oraria dell’access prime time, dalle 20.35 alle 21.25 circa. La puntata in questione è stata dedicata al grande Corrado (che vediamo nella foto in alto, nel maxischermo di Unomattina qualche anno fa, in occasione di uno spazio in suo ricordo). Come apprendiamo da Davide Maggio, puntualissimo tutte le mattine nell’aggiornare i suoi lettori sui dati auditel di tutti i programmi andati in onda il giorno prima sulle varie reti televisive, Techetecheté ieri ha superato i 3milioni di telespettatori con uno share che si è fermato di poco sotto la soglia del 20%, come spieghiamo più al dettaglio nel secondo paragrafo.

Techetechetè, il ricordo di Corrado Mantoni ha fatto volare Rai1: battuta Paperissima Sprint

Nello specifico, i telespettatori che hanno seguito l’appuntamento di ieri sera del programma estivo dell’access prime time di Rai1, come appena detto dedicato a Corrado, sono stati esattamente 3milioni 190mila mentre la media di share è stata del 18.6%. Battuta la trasmissione della rete ammiraglia Mediaset, ossia l’inossidabile Paperissima Sprint, nei mesi estivi in onda tutte le sere: per il programma di Antonio Ricci la media di telespettatori è stata di 2milioni 809mila e lo share del 16.3%.

Ancora una volta, quindi, i grandi personaggi che ricorda Rai1 fanno breccia nel cuore dei telespettatori, e Techetecheté (la cui nuova edizione è partita con un omaggio a Monica Vitti) è una trasmissione imbattibile in questo. Corrado Mantoni, lo ricordiamo, è scomparso l’8 giugno del 1999, quindi nei giorni scorsi è ricorso il 23esimo anniversario della sua morte.

Il pranzo è servito, storico programma di Corrado, quest’anno non va in onda

Ricordiamo che nell’estate dell’anno scorso Rai1 ha fatto un omaggio ancora più grande all’indimenticato conduttore, riportando in onda Il pranzo è servito, in una versione moderna affidata a Flavio Insinna. Tuttavia la trasmissione non è stata riconfermata per il palinsesto estivo del 2022 e nella fascia oraria del primo pomeriggio quest’anno stanno andando in onda le repliche di Don Matteo.