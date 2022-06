Ballando con le stelle, Drusilla Foer tra i concorrenti di Milly Carlucci?

Scritto da Liliana Morreale , il Giugno 27, 2022 , in Ballando con le stelle

Drusilla Foer tra i concorrenti della prossima edizione dello show di Rai1? Scambio di battute con Vito Coppola

Dopo tanta gavetta il personaggio nato da Gianluca Gori sta riscuotendo il meritato successo, prima come sorprendente rivelazione nel Festival di Sanremo di Amadeus e adesso alla guida di Drusilla e l’almanacco del giorno dopo, programma preserale di Rai2 che contro tutti i pronostici sta ottenendo un ottimo riscontro negli ascolti. L’ultima indiscrezione sull’artista, adesso, l’ha lanciata BubinoBlog che riprendendo uno scambio di battute con il ballerino di Milly Carlucci avvenuto durante la sua trasmissione ha ipotizzato che Drusilla Foer sarà una concorrente della prossima edizione di Ballando con le stelle. Sarà realmente così? Al momento ciò che è certo è che la conduttrice di Rai1 i passato ha espressamente dichiarato di volerla nel suo show e chissà che prima o poi non ci riesca.

Ballando con le stelle 2022, la conduttrice dell’Almanacco del giorno dopo sarà nel cast?

Nello specifico durante una recente puntata del suo programma su Rai2, Drusilla Foer ha avuto ospite Vito Coppola ed i due hanno dato vita ad uno scambio di battute che potrebbe far presagire che la conduttrice sia tra i concorrenti di Milly Carlucci nella prossima edizione. La Foer ha esordito:

“Lei l’ha mandato qualcuno della Rai per farmi fuori… Coletta ha detto: vai e ammazza la vecchia, stroncala e io invece traaak!”.

Ed a questo punto il ballerino ha scherzato sull’età con la risposta falsamente piccata e divertita di Drusilla che ha salutato sia la conduttrice che Arisa ed alla fine Coppola ha concluso con un sibilino “Ti aspetto sempre”, facendo intendere che forse si riferiva proprio allo show del sabato sera della rete ammiraglia Rai.

Milly Carlucci al lavoro per la prossima edizione del suo show: Drusilla Foer ci sarà?

E mentre continuano le indiscrezioni e le anticipazioni sui concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle, al momento il primo nome ufficiale è quello di Iva Zanicchi, l’anno scorso a La vita in diretta, la conduttrice dello show aveva confessato ad Alberto Matano di aver invitato la Foer la quale, però, per impegni teatrali aveva rifiutato ma per il futuro chissà.