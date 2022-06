Battiti Live 2022, cinque ex allievi di Amici nel cast: i nomi dei ballerini

Chi sono gli ex allievi di Amici che faranno parte del corpo di ballo del programma

Anche quest’anno, come ogni estate, ci sarà il consueto appuntamento con Battiti Live 2022, l’evento musicale Mediaset che va in onda su Italia1 in differita. A condurre ci saranno ancora una volta Alan Palmieri, direttore artistico di Radio Norba, ed Elisabetta Gregoraci. Rinominato Cornetto Battiti Live 2022 per via dello sponsor l’appuntamento dell’estate segnerà diverse tappe e dunque tornerà ad essere itinerante in quest’estate che segna la vera ripartenza dopo la pandemia. Il 18 e 19 giugno sarà la volta di Bari, 2 e 3 luglio a Gallipoli, 10 luglio a Trani. Anche quest’anno, inoltre, ci sarà un cast di ballo fisso che accompagnerà evento ed esibizioni. E tra i ballerini del corpo di ballo spiccano ben 5 nomi di ex allievi di Amici. Oltre al confermato Tommaso Stanzani, già presente l’anno scorso, ci sarà Martina Miliddi (dell’edizione dello scorso anno), Cosmary, Nunzio e Christian di quest’anno.

I ballerini del talent ufficializzano la partecipazione all’evento musicale

A far scoprire al pubblico la presenza degli ex allievi di Amici a Battiti Live 2022 sono stati i ballerini stessi! In particolare, attraverso le stories di Instagram dei loro profili ufficiali, alcuni ragazzi dell’edizione 20 e 21 del talent di Canale 5 si sono mostrati spesso insieme. I ballerini apparivano in una sala di ballo intenti a fare delle prove. Il mistero è stato presto svelato comunicando ai fan che loro 5, insieme ad altri non provenienti dal talent, faranno parte del corpo di ballo del programma musicale dell’estate Mediaset.

Le prime anticipazioni su Battiti Live 2022

Come ogni anno anche al Cornetto Battiti Live 2022 ci saranno alcune esibizioni definite on the road perchè avverranno da alcune location della Puglia per promuovere quanto più possibile il territorio. Dopo un bel po’ di assenza dalle scene televisive Elisabetta Gregoraci torna a condurre con sua grande gioia di stare di nuovo in mezzo alla gente. Non si sa ancora la lista ufficiale dei cantanti che si esibiranno sul palco dell’atteso evento musicale. Mentre si sa già la riconferma di Mariasole Pollio che anche in quest’edizione avrà il ruolo di raccogliere emozioni e sensazioni del pubblico presente all’evento.