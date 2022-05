Elisabetta Gregoraci, arrivata la notizia che aspettava: sarà lei a condurre…

La conduttrice calabrese torna al timone di Battiti Live Estate

Elisabetta Gregoraci ha ricevuto la notizia che tanto aspettava, sarà nuovamente al timone di Battiti Live Estate. Non c’è stagione estiva senza il noto programma musicale di Radio Norba, divenuto ormai un appuntamento fisso nel corso degli ultimi anni. Più precisamente il format musicale si chiamerà Radio Norba Cornetto Battiti Live e avrà al timone ancora una volta Eligreg insieme ad Alan Palmieri, con i due che ormai formano una coppia solidissima e molto amata. E ci sarà una grande novità per il programma, visto che non si svolgerà in un’unica location, ma verranno toccate più tappe in paesaggi mozzafiato della Puglia. La nuova edizione infatti si alternerà palchi di Bari, Gallipoli e Trani, a differenze delle ultime che si sono svolte al Castello Aragonese di Otranto, altra cornice molto suggestiva. La grande musica è pronta a tornare su Italia Uno.

Elisabetta Gregoraci ancora al fianco di Alan Palmieri: c’è anche un’altra conferma

L’estate italiana ormai da sei anni combacia perfettamente con Battiti live, il programma musicale che ogni anno accende la voglia di ballare e scatenarsi sulle spiagge pugliesi e non solo. E oltre alla conferma della rodata coppia Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri troveremo ancora una volta la giovanissima star del web Maria Sole Pollio, che il pubblico televisivo ha avuto modo di apprezzare anche nella celebre fiction Don Matteo negli anni scorsi. Anche per quanto riguarda questa edizione di Radio Norba Cornetto Battiti Live la bellissima artista intratterrà il pubblico di Italia Uno, raccogliendo le emozioni e le sensazioni della gente.

Quando inizia Battiti Live? Le ipotesi

Nelle scorse settimane Elisabetta Gregoraci aveva preannunciato alcune novità riguardanti il proprio futuro e nella sua agenda ha trovato posto ancora una volta Battiti Live dopo i recenti impegni. Il pubblico del noto programma musicale ora però si chiede quando avrà la possibilità di ascoltare i brani più popolari e i cantanti più famosi, con i vari tormentoni estivi pronti a scaldare ulteriormente l’atmosfera. Ancora non c’è una data ufficiale in palinsesto, anche se le riprese inizieranno verosimilmente in questi giorni, con la possibile messa in onda prevista a cavallo tra la fine di giugno e luglio.