Beautiful, anticipazioni americane: la folle corsa contro il tempo di Quinn

Quinn ferma il matrimonio tra Carter e Paris: l’amore trionfa?

Nelle puntate italiane di Beautiful sta per scoppiare la passione tra Carter e Quinn Fuller. Il muscoloso avvocato si sta ancora leccando le ferite dopo la rottura con Zoe. Quinn, da qualche tempo, sente sempre più distante il marito Eric. I due, delusi dalle loro vicende sentimentali, si avvicineranno pericolosamente. Eric, come si scoprirà nei prossimi episodi, soffre di impotenza. Quando scoprirà la tresca tra sua moglie e uno dei suoi uomini di fiducia prima andrà su tutte le furie ma poi consentirà alla donna di proseguire la relazione. Ma come arriverà la Fuller a fare una folle corsa contro il tempo per fermare il matrimonio tra Paris e Carter? La donna deciderà di troncare con Carter e di tornare con Eric. Il patriarca della famiglia Forrester risolverà i suoi problemi intimi non grazie a sua moglie ma alla sua ex moglie, cioè Donna Logan!

Anticipazioni Beautiful, episodi stranieri: Quinn scopre il tradimento di Eric

Le anticipazioni americane della soap opera di Canale5 rivelano che Donna riuscirà a risvegliare i sensi di Eric e i due intrecceranno una relazione clandestina. Quinn, preoccupata per la salute del marito, lo monitorerà attraverso un anello smart che evidenzia quando i battiti del suo cuore accelerano. La Fuller si renderà conto che questo accadrà ogni volta che l’uomo va al suo club sportivo e ne parlerà con Bridget. Le due donne andranno a pranzo al Club e scopriranno che Eric usa sempre un cottage della struttura. Arrivate lì scopriranno lo scottante segreto dello stilista e lo sorprenderanno a letto con Donna. Quinn ed Eric si renderanno conto che il loro matrimonio è ormai finito.

Nella soap di Canale 5 si formano due nuove coppie: Quinn e Carter e Eric e Donna

Eric e Donna decideranno di riprovarci. Finito il suo matrimonio con Eric, Quinn inizierà una corsa contro il tempo per fermare il matrimonio di Carter che, nel frattempo, avrà chiesto la mano di Paris. La donna si renderà conto di amare ancora l’avvocato, sa che i suoi sentimenti sono ricambiati. La Fuller arriverà in tempo per fermare le promesse nuziali di Carter e Paris e l’amore trionferà!