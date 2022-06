Beautiful, anticipazioni americane: un segreto scottante e una scoperta shock

Colpo di scena nella soap di Canale5: Hope scopre il segreto di Donna ed Eric

Segreti scottanti, scoperte sconvolgenti, nuovi arrivi e clamorosi addii: tutto questo accadrà nelle puntate americane di Beautiful! Le anticipazioni italiane della soap di Canale5 svelano che a breve scoppierà la passione tra Carter e Quinn. I due verranno scoperti da Eric che, avendo problemi di impotenza, consentirà alla moglie di continuare a frequentare il muscoloso avvocato fino a quando Ridge non metterà fine a questa farsa. La Fuller deciderà di troncare la relazione con Carter e di tornare da Eric ma la distanza tra i due non si accorcerà. I sensi del patriarca della famiglia Forrester si risveglieranno grazie a Donna, la sua ex moglie. I due intrecceranno una relazione clandestina ma qualcuno li scoprirà: Hope! La giovane Logan sorprenderà la zia ed Eric prima mentre discutono e poi in un momento di intimità.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Donna fa una richiesta a Hope

Le anticipazioni americane della soap di Canale5 rivelano che Hope chiederà spiegazioni a Donna. La zia le chiederà di mantenere il segreto. Ma la verità è destinata a venire a galla. Quinn, intanto, preoccupata per la salute di Eric lo controllerà tramite un anello e noterà che i battiti del suo cuore sono spesso accelerati. Chiederà un consulto a Bridget che la rassicurerà. Quanto tempo impiegherà Quinn per scoprire che la frequenza cardiaca di Eric aumenta quando s’incontra in segreto con Donna? Come reagirà la Fuller che non è proprio una santa?

Beautiful, anticipazioni episodi stranieri: Sheila scopre che Finn è vivo

Un colpo di scena si verificherà negli episodi americani della storica soap di Canale5: Sheila scoprirà che suo figlio Finn è ancora vivo grazie alla madre adottiva Li che l’ha nascosto in un posto segreto e l’ha curato. Il dottore è ancora in coma. Sheila inizierà a parlargli invitandolo a svegliarsi. Finn uscirà dal coma! Cosa succederà dopo il suo risveglio? La Carter permetterà a Li di dare la bella notizia a Steffy? Intanto, proprio in questi giorni l’attore di Finn (Tanner Novlan) è diventato papà per la seconda volta!