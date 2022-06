Beautiful, novità per Eric e Quinn. L’attore: “Vivranno un momento difficile”

John McCook svela cosa accadrà con Quinn nelle prossime puntate della soap

Una delle colonne portanti di Beautiful è Eric Forrester, il fondatore della famosa casa di moda che ha sede a Los Angeles. L’uomo è stato sposato con Stephanie, con Brooke, con Sheila, con Donna. Attualmente sua moglie è Quinn Fuller. Cosa accadrà alla coppia nelle prossime puntate della soap? A svelarlo l’attore sulle pagine del settimanale Nuovo Tv:

“Eric e Quinn vivranno un momento difficile e piuttosto complicato che metterà a dura prova la loro relazione. Quinn farà qualcosa che creerà una frattura nella coppia”.

Eric soffrirà di impotenza. Quinn cercherà di stargli vicino e di non fargli pesare il problema fino a quando non finirà a letto con Carter, l’affascinante e muscoloso avvocato della Forrester Creations. Eric andrà su tutte le furie quando scoprirà il tradimento della moglie ma poi chiuderà un occhio per il bene di tutti.

L’attore di Eric e il ricordo più bello sul set di Beautiful: “I rapporti di amicizia instaurati con i colleghi”

John McCook rivela che la crisi con la moglie Quinn si risolverà in maniera del tutto inaspettata grazie alla sua ex Donna. La Logan andrà ad aprire la porta di casa sua in lingerie e i sensi di Eric si risveglieranno come per incanto. Il patriarca della famiglia Forrester correrà felice da Quinn per comunicarle la bella notizia ma verrà assalito dai sensi di colpa e le confesserà che il merito è di Donna. Come reagirà la Fuller? L’attore di Eric, dopo 35 anni sul set della soap americana, dice:

“Il ricordo più bello sono i rapporti di amicizia che sono riuscito ad instaurare con tutti i miei colleghi e le maestranze”.

John McCook sposato da 42 anni: “Io e mia moglie ci amiamo come il primo giorno”

L’attore di Eric dice di avere in comune con il suo personaggio la passione per il lavoro e l’amore incondizionato per la famiglia. A differenza di Eric è sposato da 42 anni: “Io e mia moglie ci amiamo come il primo giorno e facciamo il tifo l’uno per l’altra”. L’appuntamento con Beautiful è tutti i giorni su Canale5 (QUI le anticipazioni americane).