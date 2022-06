Beautiful, anticipazioni americane: Sheila Carter compirà un gesto eclatante

Sheila evaderà dal carcere dopo aver sparato a suo figlio Finn

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano colpi di scena a ripetizione. Sheila compirà un gesto eclatante evadendo dal carcere! Come si arriverà a questo punto? La Carter avrà un duro faccia a faccia con Steffy che le rinfaccerà di aver fatto ricadere Brooke nel tunnel dell’alcool. Finn interverrà per sedare la lite tra la moglie e la mamma ma quest’ultima punterà la pistola contro la giovane. Finn farà da scudo con il suo corpo e morirà! In realtà, come già ampiamente annunciato, Finn non morirà ma sarà curato dalla madre adottiva Li Finnegan che lo porterà in un luogo segreto. Steffy, gravemente ferita da Sheila, si dispererà al pensiero di aver perso l’amore della sua vita. Il personaggio interpretato da Kimberlin Brown verrà arrestato ma la sua prigionia durerà poco perché riuscirà ad evadere!

Beautiful anticipazioni: Kimberlin Brown rimarrà ancora a lungo nella soap

L’attore di Finn ha rivelato che la sua morte avrà risvolti sorprendenti. L’evasione dal carcere di Sheila avverrà dopo un confronto tra lei e Li Finnegan in cui quest’ultima le svelerà che Finn è vivo anche se ancora in coma. Il tenente Baker avvertirà Ridge e Taylor della fuga della donna. I due non si preoccuperanno più di tanto sapendo Steffy e i figli al sicuro in Europa. Ma con la Carter non si possono dormire sonni tranquilli! Una cosa è certa: a differenza delle altre volte il perfido personaggio non sparirà dalla soap dopo essere stato scoperto e arrestato ma rimarrà ancora a lungo nel cast!

Ridge lancerà un ultimatum a Brooke nelle puntate americane della soap

Sheila non creerà problemi solo a Finn e Steffy con il suo ritorno a Los Angeles ma anche a Brooke e Ridge. Farà bere l’ignara Brooke che è un’ex alcolista. La donna, in assenza del marito, bacerà l’ex Deacon e lo stilista la lascerà. Quando scoprirà che è Sheila la colpevole la perdonerà ma le lancerà un ultimatum: non dovrà vedere mai più il padre di sua figlia Hope ossia Deacon Sharpe! L’appuntamento con le puntate italiane di Beautiful è tutti i giorni su Canale5.