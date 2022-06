Bitter Lands è la nuova serie turca di Canale5: trama, cast, quando inizia

Arriva Terra Amara dalla Turchia: quando andrà in onda su Canale5

Da ormai diversi anni le serie made in Turchia sono una miniera d’oro per Mediaset. Quello che anni fa era territorio esclusivo della Spagna ha ceduto il posto alle produzioni turche che in Italia, e in generale nel mondo, stanno emergendo sempre di più. Così, dopo i successi di Better Sweet – Ingredienti d’amore, Cherry Season, DayDreamer – Le ali del sogno, Mr Wrong – Lezioni d’amore, Love is in the air e Brave and Beautiful ecco arrivare una nuova serie. Il titolo originale è Bir Zamanlar Cucurova che nel contesto internazionale ha preso il nome inglese di Bitter Lands e che forse in Italia verrà trasformato in Terra Amara. La nuova produzione acquistata da Canale 5 dovrebbe andare in onda alla fine di Brave and Beautiful.

Trama di Bitter Lands: un dramma ambientato negli anni ’70

L’ipotesi dell’arrivo di questa nuova serie era già in circolazione quando su Canale5 stava per terminare l’infinita soap spagnola Il Segreto. Adesso, però, sembra essere arrivato il momento giusto per Canale5. Per quanto riguarda la trama il genere è quello del dramma, dunque lontano dalle ultime produzioni turche a cui il pubblico si era abituato. La storia parte da Istanbul, negli anni ’70, ed è ambientata nelle terre di Cukurova, ad Adana, a sud della Turchia. La protagonista è Zuleyla che lavora come sarta e abita a Istanbul con il fratello Veli e la cognata. La ragazza è innamorata di Yilmaz, meccanico, e sogna di sposarlo. I due decidono di fuggire da Istanbul e fingersi fratelli. I due arriveranno ad Adana dove troveranno rifugio in una fattoria dove il figlio del padrone, Demir, si innamora della ragazza.

Grande successo per la serie turca nel mondo: quante puntate sono

La nuova serie Bitter Lands è formata da quattro stagioni con 275 episodi da 40 minuti circa. Oltre ad aver avuto successo in Turchia, dove è andata in onda nel 2018, la serie è stata trasmessa in Spagna, Cile e Messico. E proprio in Spagna, in particolare, ha registrato ascolti incredibili trasmessa dal canale Antena 3. Riuscirà a raccogliere lo stesso gradimento anche in Italia?