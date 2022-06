Blanco, brutto incidente. La foto dall’ospedale: “Devo stare a riposo”

Il cantautore bresciano comunica una brutta notizia: “Purtroppo ho avuto un incidente”

Blanco all’anagrafe Riccardo Fabbriconi, e conosciuto dal pubblico per essere un noto cantautore italiano, nelle scorse ore ha catturato l’attenzione di tantissimi utenti della rete sui social. Il giovane rapper purtroppo si è visto cotretto a malincuore a interrompere il tour, per aver avuto un incidente. A dare la brutta notizia sul suo profilo Instagram tramite un video ci ha pensato proprio il popolare 19enne, con queste parole: “Ciao belli, purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo”. Fortunatamente le condizioni dell’artista originario di Brescia sono rassicuranti, visto che ha scritto: “Ora sto bene”.



Il vincitore del Festival di Sanremo 2022 non nasconde il suo dispiacere: “Non sapete quanto soffro”

Il cantante Blanco nelle scorse ore si è visto costretto a rimandare un suo imminente concerto, a seguito di un incidente. A comunicarlo è stato lo stesso artista originario di Brescia, attraverso un suo video in cui è parecchio amareggiato mentre ascolta una canzone d’amore seduto sul letto dell’ospedale in cui si trova. Fortunatamente il noto 19enne ha fatto fare il sospiro di sollievo ai suoi numerosi follower, poichè ha assicurato di stare bene dopo il grosso spavento preso.

A questo punto nel post in questione colui che si è portato a casa la vittoria del Festival di Sanremo 2022 insieme a Mahmood, ha spiegato nel dettaglio dove si sarebbe dovuto esibire a breve: “La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo”. Inoltre il giovane cantante ha manifestato tutto il suo affetto ai propri fan, non nascondendo il suo immenso dispiacere per il fatto di non potersi esibire al momento: “Vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno, spero di non deludere nessuno”.

Al Bano Carrisi spiazzato dalla calma di Blanco durante un concerto: “Non riesco a capire”

Il giovane cantante inoltre in una storia Instagram ha fatto sapere di aver dovuto annullare anche l’esibizione al Tim Summer Hits di Roma del 23 giugno, dopodichè ha aggiunto: “E recuperiamo e ci vediamo il 1 luglio a Rimini. E non riuscirò neanche il 25 per la festa dei radio deejay. Chiedo scusa. Vi voglio bene”.

Intanto di recente Al Bano Carrisi è stato sconvolto per la calma del 19enne quando è stato palpeggiato durante il concerto di Radio Italia Live, dato che ha dichiarato: “Non riesco a capire come abbia resistito, ho visto che non ha avuto alcuna reazione”.