Boss in incognito finisce: “Max Giusti? Un mistero”, a rompere il silenzio è…

“Come faccia Max Giusti a fare tutto quello che fa, per me rimane un mistero”, ecco chi lo ha detto

Andrà in onda domani, martedì 21 giugno, l’ultima puntata di Boss in incognito, la cui edizione 2022 è ormai giunta al termine. E proprio su questo programma del secondo Canale Platinette ha rotto il silenzio sulle pagine del numero di DiPiùTV uscito in edicola martedì scorso, spendendo bellissime parole nei confronti del conduttore.

Come faccia Max a fare tutto quello che fa, per me rimane un mistero: è un comico, un cabarettista, un imitatore, un conduttore televisivo e anche radiofonico, un attore e, infine, un commediografo

ha asserito, continuando: “Basta leggere il lungo elenco dei suoi talenti per capire che non si ferma mai”.

Boss in incognito: “Emoziona perchè racconta tante vite”, ecco cosa ne pensa Mauro Coruzzi

Parlando, dunque, della trasmissione di Rai2 che finirà domani sera, Platinette nella rivista citata nel paragrafo precedente ha asserito: “E’ un grande viaggio nelle aziende italiane che emoziona i telespettatori perchè racconta tante vite, tutte uniche e speciali”. Coruzzi ha poi ricordato come il programma faccia toccare con mano al pubblico il rapporto tra gli imprenditori italiani e i loro dipendenti, riportando anche alcuni esempi visti nelle puntate più recenti, come la storia di un’operaia in difficoltà economiche che è stata costretta a mollare l’università per lavorare. “Max Giusti è il pilota di questo contenitore di storie” ha asserito inoltre, ricordando che il conduttore è stato, in passato, alla guida di altri importanti programmi della Rai come Affari Tuoi.

Ecco com’è cambiato Max Giusti rispetto alla prima edizione di Boss in incognito

Continuando a parlare del programma, Mauro Coruzzi ha detto che il conduttore (che effettivamente aveva promesso storie strappalacrime), a suo parere, ha cambiato un po’ il modo di gestire il programma rispetto alla prima edizione, andata in onda nel 2020, asserendo che ora è più defilato, ipotizzando: “Saranno stati gli autori a decidere che quest’anno le storie di vita di un’Italia in ripresa dovessero essere al centro della trasmissione”.

Intanto, dal numero successivo di DiPiùTV, aprendiamo che nell’appuntamento conclusivo di domani sera le telecamere entreranno in uno degli stabilimenti di un’azienda che produce pizza fresca da banco destinata alla grande distribuzione.