Branko, oroscopo settimanale: previsioni fino a giovedì 23 giugno 2022

Scritto da Alessio Cimino , il Giugno 18, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo di Branko del weekend e settimana: previsioni dal 17/18 al 23 giugno 2022

Come di consuetudine sull’ultimo numero del magazine Chi è stato pubblicato l’oroscopo del popolare astrologo. Andiamo quindi a vedere qua di seguito quali sono le sue previsioni per quanto riguarda questa settimana.

ARIETE: questa estate per voi non poteva iniziare meglio. A partire dal 23 giugno grandi novità per quanto riguarda l’amore.

TORO: aspettatevi importanti novità sul lavoro. La vostra figura lavorativa sarà sempre più in risalto. Si raccomanda di usare questi giorni per fare importanti progetti.

GEMELLI: sta andando tutto liscio come l’olio, ma attenzione agli ultimi giorni di questo mese perchè avrete qualche grattacapo di troppo.

CANCRO: usate questo weekend che precede l’estate per stare vicini ai vostri affetti più cari ed agli amici.

Branko, oroscopo della settimana fino al 23 giugno 2022: le previsioni segno per segno

L’astrologo sul magazine Chi ha poi dato le sue previsioni sul lavoro, sulla fortuna e sull’amore su altri quattro segni dello zodiaco. Qua di seguito è possibile leggere ciò che ha predetto per i prossimi sette giorni, e oltre.

LEONE: sarà un inizio di estate un po’ in salita, visto che avrete qualche problemino di troppo da risolvere sia con voi stessi che con gli altri.

VERGINE: questa estate sarà dura per tanti versi, ma non perdete assolutamente la vostra tenacia perchè ne uscirete più forti che mai.

BILANCIA: è da tanto che state aspettando una risposta, e proprio in questi giorni arriverà e vi svolterà la vita.

SCORPIONE: chi sta cercando l’amore questo è il periodo giusto per mettersi in gioco.

Oroscopo Branko settimanale dal 17/18 al 23 giugno: le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco

Branko, sempre sull’ultimo numero del settimanale diretto da Alfonso Singorini, ha poi dato le sue previsioni sui segni dello zodiaco, il cui destino è ancora ignoto (QUA per consultare l’oroscopo di una settimana fa).

SAGITTARIO: sarà un periodo questo in cui avrete le vostre soddisfazioni da un punto di vista economico.

CAPRICORNO: avete tanta voglia di rilassarvi, ma attenzione perchè gli esami per voi non finiscono mai.

ACQUARIO: battete il ferro finché è caldo. Grande fortuna in amore.

PESCI: questa estate avrà per voi un retrogusto dolce amaro.