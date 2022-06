Brave and Beautiful, spoiler gran finale: colpi di scena e una morte violenta

Anticipazioni ultime puntate della soap turca: Tahsin si vendica di Riza ma muore

Siamo giunti alle puntate finali di Brave and Beautiful, la soap turca con protagonisti Cesur e Suhan che ha tenuto incollati i telespettatori di Canale5 sia quest’estate che la scorsa. Cosa succederà nelle puntate dal 27 al 30 giugno della soap? Le anticipazioni svelano che non mancheranno dei colpi di scena al cardiopalma e che ci sarà una morte violenta e inaspettata. Andando con ordine vedremo il vecchio Tahsin, ormai passato definitivamente nella parte dei ‘buoni’, che non si perdonerà per la morte di Korhan e troverà conforto in Mihriban, Inoltre, insieme a Cesur cercherà di trovare Riza, nel frattempo evaso dall’ospedale psichiatrico, per vendicarsi. Ed in effetti alla fine ci sarà un duro scontro tra i due su una barca che salterà in aria. Insomma l’uomo morirà dopo essersi sacrificato per salvare la figlia ed il genero.

Brave and Beautiful, spoiler dal 27 al 30 mgiugno: Suhan finisce in coma ed è a rischio la gravidanza

Le anticipazioni sull’ultima settimana (27-30 giugno) della soap svelano che colpi di scena riguarderanno anche Suhan e Cesur. La ragazza è scomparsa, il suo uomo si metterà alla sua ricerca rilasciando interviste in merito e chiedendo aiuto a chiunque possa sapere qualcosa. In seguito si verrà a scoprire che la giovane è stata rapita da Riza ed è tenuta prigioniera, tuttavia, con uno stratagemma riuscirà a farsi consegnare un cellulare da un passate con il quale avviserà il suo compagno di essere viva ma in pericolo. A questo punto Cesur e Tahsin si metteranno sulle sue tracce ma Riza, scopertolo, metterà a punto un diabolico piano. Suhan finirà in coma e la sua gravidanza sarà a rischio.

Spoiler ultima puntata di Brave and Beautiful: Suhan e Cesur diventano genitori

Infine, dagli spoiler sulle ultime puntate della soap si apprende che in come Suhan sogna di vivere felice con il suo compagno e la sua famiglia cosa che al momento le è preclusa. Il padre Tahsin, tuttavia, come suddetto, si sacrificherà per uccidere Riza e proprio poco dopo l’esplosione della barca la giovane uscirà dal coma e partorirà il figlio che chiamerà Korhan in onore del fratello. Insomma finalmente Suhan e Cesur possono coronare il loro sogno d’amore. Per quanto riguarda gli altri personaggi, Hulya chiederà a Cahide di occuparsi del piccolo Zafer e lei accetterà.