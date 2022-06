Brave and Beautiful, la data precisa dell’ultima puntata: ecco quando finisce

Soap turca di Canale5 pronta alla conclusione: quando andrà in onda l’ultima puntata

Per circa un anno la soap turca trasmessa nei pomeriggi estivi ha tenuto compagnia ai telespettatori di Canale5 ma adesso si appresta a concludersi. In queste settimane, complici i continui cambi di orario ed il raddoppio degli episodi a puntata hanno reso difficile fare una stima sulla presunta fine ma adesso, salvo variazioni, c’è la data precisa di quando finisce Brave and Beautiful. La soap cui il titolo originale è Cesur Ve Guzel saluterà gli spettatori con la puntata finale, giovedì 30 giugno, si scoprirà quindi come si concluderanno definitivamente le vicende dei due protagonisti Cesur e Suhan e di tutti gli altri personaggi della serie tra colpi di scena, intrighi, rivelazioni, morti inaspettate e lieti eventi che terranno tutti gli appassionati incollati fino all’ultimo.

Brave and Beautiful anticipazioni: spoiler sulle trame delle puntate finali

Per quanto riguarda, invece, la trama delle ultime puntate della soap di Canale5 dagli spoiler si apprende che ci sarà una morte inaspettata. Tutto ruoterà attorno al perfido Riza deciso ad attuare la sua vendetta contro i figli di Tahsin Suhan e Korhan. A questo punto contro suocero e genero, Tahsin e Cesur si alleeranno contro il loro comune nemico e cercheranno di preparagli una trappola. Tuttavia le cose non andranno per il meglio e l’uomo, accortosi di essere stato ingannato, sarà ancora di più accecato dalla rabbia e dalla sete di vendetta. Suhan e Cesur alla fine riusciranno a sposarsi? Si, i due protagonisti convoleranno a nozze ma prima di giungere al lieto evento dovranno affrontare molti ostacoli e peripezie. Insomma, se ne vedranno delle belle.

Palinsesti di Canale5, in arrivo cambiamenti: finisce Brave and Beautiful e arriva una nuova soap

Dunque, la soap turca con protagonisti Cesur e Suhan andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 16.30 circa, salvo variazioni di orario, fino a giovedì 30 giugno. Dopo lascerà spazio ad una nuova serie, in arrivo sempre della Turchia, più drammatica dal titolo Terra Amara. Insomma i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset godranno di soap spagnole e turche per i prossimi pomeriggi estivi.