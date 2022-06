Camper Rai1, commozione per Roberta Morise: “Ho cantato Mia Martini…”

Le lacrime della conduttrice di Camper oggi in diretta: collegamento con la sua città d’origine

Francesco Gasparri, inviato del nuovo programma del mezzogiorno estivo di Rai1, oggi ha fatto conoscere al pubblico Cirò Marina, in provincia di Crotone, la cittadina in cui Roberta Morise è cresciuta. E proprio durante uno dei collegamenti fatti in diretta dal bellissimo litorale della Calabria ionica, la conduttrice si è commossa. “Oggi ha la lacrimuccia” ha quindi fatto notare il collega Tinto.

Francesco, mi hai fatto emozionare! Che bella questa cartolina dalla mia Cirò Marina

ha commentato la Morise, prima di raccontare un episodio del suo passato, legato ad una delle cantanti più amate di sempre: Mia Martini.

Roberta Morise e il ricordo di Mia Martini: “Ho cantato Almeno tu nell’universo”

Le telecamere di Camper a Cirò hanno fatto vedere, tra le altre cose, i ruderi dei Mercati Saraceni. “Lì una volta ho cantato ‘Almeno tu nell’universo’. Mia Martini era la mia cantante del cuore” ha raccontato dallo studio la conduttrice, di nuovo commossa, ricevendo poi i complimenti dall’inviato che ha definito “molto difficile” quello che è considerato a tutti gli effetti il brano più famoso nonché la canzone di maggior successo dell’artista calabrese scomparsa prematuramente a maggio del 1995.

Quant’è bello il mio paese!

ha esclamato inoltre Roberta, con l’inviato in esterna che le ha risposto: “Mi sono emozionato anch’io qui oggi”.

Quello in cui ti trovi è veramente un posto suggestivo

ha poi ribattuto la Morise. All’inizio della trasmissione, invece, l’inviato ha ironizzato dicendo di non voler essere assolutamente interrotto durante il collegamento, essendo speciale proprio per via del legame tra la conduttrice e il luogo dal quale il collegamento in questione è stato fatto.

“Da bambina ero spessissimo lì”, la rivelazione di Roberta Morise

“Sarai venuta spesso qui” ha detto infine Francesco Gasparri alla conduttrice di Camper, che dallo studio ha risposto: “Da bambina ero lì molto spesso. D’estate si organizzano sempre delle serate di spettacolo in quel luogo”.

Anche qualche giorno fa Roberta si è commossa in diretta, sempre parlando della sua infanzia.