Roberta Morise con gli occhi lucidi a Camper: “Lo facevo da bambina…”

La confessione della conduttrice di Camper: “Sono affezionata alla squadra del Cirò perchè…”

E’ iniziata oggi, lunedì 20 giugno, la terza settimana del nuovo programma del mezzogiorno di Rai1 condotto da Tinto e Roberta Morise i quali, a differenza di quanto è successo nelle prime dieci puntate, hanno ospitato in studio Federica De Denaro con la sfida culinaria tra regioni intitolata ‘Nella vecchia trattoria’. Oggi a sfidarsi sono state la Sicilia, abbinata al colore arancione, e la Campania, abbinata al verde. I due conduttori si sono schierati lui con la Sicilia e lei con la Campania, motivo per il quale Federica ha chiesto loro la ragione della scelta: “A me va benissimo il verde perchè è il colore della squadra del Cirò Marina (sua città d’origine, NDR.)”.

Sono molto legata alla squadra di Cirò (provincia di Crotone, NDR.) perchè quando ero bambina andavo allo stadio con mio papà

ha rivelato subito dopo, sfiorando la commozione.

Camper e la rivelazione di Tinto: “Ecco perchè ho scelto la squadra arancione”

Anche il collega, ovviamente, ha spiegato per quale motivo ha scelto una squadra piuttosto che l’altra: “Ho voluto schierarmi dalla parte della Sicilia, con il colore arancione, perchè io sono di Pistoia e ricordo la fantastica maglia arancione della Pistoiese, anni Ottanta”.

Sono contenta per come vi siete schierati perchè questa è una sfida, è una partita a tutti gli effetti

ha commentato Federica De Denaro.

Miglioreranno gli ascolti del programma estivo del mezzogiorno di Rai1? Da oggi al via alcuni cambiamenti

Sono state apportate delle modifiche nella trasmissione condotta da Roberta Morise e Tinto, appunto lo svolgimento in studio e non più in esterna della sfida in cucina ‘Nella vecchia trattoria’ curata da Federica De Denaro, ma anche altro. Nei giorni scorsi, come abbiamo scritto, secondo quanto rivelato da TvBlog, si sarebbe svolta in Rai una riunione per capire come migliorare i dati d’ascolto di tutta la mattina di Rai1: evidentemente Camper (dove venerdì scorso un’inviata è stata protagonista, senza volerlo, di una piccola gaffe) ha iniziato con i cambiamenti appena descritti ma anche con altri. Scopriremo nei prossimi giorni se la situazione sarà migliorata.