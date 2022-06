Camper, Roberta Morise e la confessione dolorosa: “Mi ha lasciata da poco”

Archiviata l’esperienza all’Isola dei famosi, la bella e brava conduttrice calabrese è sbarcata nel mezzogiorno di Rai1 al timone di Camper insieme a Tinto. E di questa sua nuova esperienza professionale ne ha parlato in una lunga intervista concessa al magazine Gente in cui si è soffermata anche su un doloroso lutto che l’ha colpita di recente, la morte della sua amata cagnolina. La conduttrice ha confessato addolorata:

Ed infatti nel programma c’è uno spazio che cura lei stessa dedicato agli amici a quattro zampe in cui vengono dati consigli e informazioni.

Nel programma mattutino di Rai1, la conduttrice è affiancata da Tino, il cui vero nome è Nicola Prudente, veterano del mondo delle radio e della Tv. E durante la chiacchierata con il magazine Roberta Morise ha rivelato come sono i rapporti con il collega:

“Lo amo follemente! È come se ci conoscessimo da sempre. Ci avevo già avuto a che fare in passato per una sua trasmissione, ma ora ho avuto la conferma. È generoso, bravissimo. Siamo entrati subito in sintonia come se fossimo fratello e sorella.”