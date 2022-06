Camper, Tinto non nasconde l’emozione: “Non ho paura, provo tante sensazioni”

“Provo un mix di sensazioni”, le dichiarazioni del conduttore del nuovo programma di mezzogiorno

E’ tutto pronto per Camper, il nuovo programma del mezzogiorno di Rai1 che partirà oggi, 6 giugno, poco prima delle 12.00 su Rai1, con la conduzione di Tinto, affiancato da Roberta Morise. E proprio il conduttore, già noto al pubblico delle reti Rai, ha rilasciato ua lunga intervista ai nostri colleghi di TvBlog con la quale ha ammesso di non avere paura di questa nuova importante sfida, per la quale prova un mix di sensazioni: “Al primo posto c’è l’emozione allo stato puro, sono molto contento” ha dichiarato.

Sento un brivido come quello che si prova prima dell’esame di maturità

ha ironizzato inoltre, ricordando di aver già sperimentato la fascia oraria del mezzogiorno lavorando con Antonella Clerici a La prova del cuoco anni fa: “E’ una fascia importante quella delle 12.00, è giusto tenerla accesa anche d’estate” ha dichiarato.

Tinto e il rapporto con Roberta Morise: “E’ la compagna di viaggio ideale, mi aveva già stupito”

Parlando, invece, di Roberta Morise, ai microfoni di Blogo il conduttore ha ammesso di essere rimasto stupito da lei in passato quando l’ha ospitata a Frigo, il programma che ha condotto per qualche tempo su Rai2. “E’ una compagna di viaggio ideale, è come se ci conoscessimo da sempre” ha asserito, sottolineando: “E’ simpatica, spigliata e intelligente”.

Quando si parte per un viaggio, la scelta della compagnia è importante

ha affermato inoltre.

“Camper è una bella sfida”, Tinto parla prima del debutto previsto per oggi a mezzogiorno su Rai1

E’ la prima volta che Tinto si confronta con un programma così impegnativo, in onda in diretta tutti i giorni: “Per me è una gran bella sfida” ha ammesso nell’intervista, spiegando poi che l’obiettivo principale della trasmissione è quello di portare in vacanza, anche se solo virtualmente, tutti gli italiani che la seguiranno. Ci saranno ovviamente altri volti noti, come Federica De Denaro, che si occuperà di cucina e di una gara tra regioni intitolata ‘Nella vecchia trattoria’, ma anche Marco Di Buono, che porterà il pubblico alla scoperta di sagre; Elisa Silvestrin, come abbiamo già scritto in altri pezzi, guiderà il camper, mentre Maria Elena Fabi si collegherà dalle più belle spiagge italiane; Monica Caradonna gestirà un diario sulle ricchezze enogastronomiche delle varie regioni; Samuel Peron darà dei suggerimenti per vivere la stagione al ritmo dei balli del momento, mentre Lorenzo Branchetti incontrerà gli emigrati che dall’estero rientrano per l’estate nei loro paesi d’origine.