Tinto conduttore: età, vero nome, moglie venezuelana, figli, instagram, Camper

Tinto, vita privata: vero nome, anni, moglie e figli del presentatore di Camper

Cambio di palinsesto nel mezzogiorno di Rai1 da oggi e per tutta la stagione estiva. Mentre E’ sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici, va in vacanza fino a settembre, da oggi approda un nuovo esperimento di Rai1. Dal titolo Camper il nuovo programma sarà condotto da Tinto insieme a Roberta Morise. In attesa di vedere dunque come sarà il format scopriamo qualcosa sulla vita privata di Tinto, il cui vero nome è Nicola Prudente. Nato a Mesagne (Puglia), il 12 settembre 1976, ha 45 anni. E’ un conduttore radiofonico, conduttore e autore televisivo. La moglie di Tinto è la venezuelana Barbara Parilli Espinoza (foto della coppia insieme visibile in basso) da cui ha avuto due figli, Eleonora e Davide, e la famiglia vive a Roma.



Instagram e carriera del conduttore Tinto: da La prova del cuoco a Citofonare Rai2

Il debutto di Tinto nel panorama televisivo arriva nel 2005 quando realizza dei servizi a tema enogastronomico per Linea Verde su Rai1. Per la stessa rete ha condotto poi Magica Italia Turismo e turisti. Nel 2012 arriva su La7 dove per due edizioni realizza Fuori di gusto e in seguito Mica pizza e fichi. Nel 2014 passa a Rai2 con Un pesce di nome Tinto. Inoltre fino al 2018 è stato nel cast de La prova del cuoco. Sempre su Rai2 ha poi condotto Frigo e quest’anno ha fatto parte del cast di Citofonare Rai2. Infine da oggi torna su Rai1 con Camper. Il suo profilo Instagram è seguito da circa 31 mila follower.

Come sarà il nuovo programma Camper? Tutte le anticipazioni

C’è grande curiosità intorno al nuovo format di Rai1. Si tratta di un programma on the road che girerà l’Italia in questa prima estate di vera e propria ripartenza dopo la pandemia. In diretta ogni giorno dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 12:00, Tinto e Roberta Morise mostreranno ai telespettatori le bellezze del Paese fino alle ore 13:30. Tantissimi saranno i collegamenti e i reportage dalle località più tipiche dell’Italia, mete turistiche dei viaggiatori e non solo.