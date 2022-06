Carmen Di Pietro sbotta con Gennaro Auletto: “Questo sarcasmo non mi piace”

La madre di Alessandro Iannoni furiosa con il modello si sfoga: “Ci metto tanta volontà”

Gennaro Auletto uno dei nuovi concorrenti del reality show condotto da Ilary Blasi, continua a essere parecchio criticato dai suoi compagni di gioco. A puntare nuovamente il dito contro il modello napoletano è stata Carmen Di Pietro, visto che si è lamentata ancora una volta del suo atteggiamento dicendogli:

“Questo scarcasmo non mi piace, ci metto tanta volontà e poi ogni volta esce una battuta del ca*** che a me non piace!”.

Gennaro Auletto si giustifica dopo la lite con la nota showgirl: “Hai frainteso”

Nel daytime de L’Isola dei Famosi andato in onda oggi, in occasione del compleanno di Nick Luciani sono arrivati su Playa Rinnovada dei muffin, e il festeggiato ha deciso di condividere la sorpresa ricevuta soltanto con alcuni naufraghi. Successivamente a catturare l’attenzione è stata Carmen Di Pietro, che non appena Maria Laura De Vitis ha affermato: “Proviamo a pescare se siamo fortunati”, ha lanciato una chiara frecciatina a Gennaro Auletto: “Se pescassimo tutti uno a testa magari, hai vent’anni e poco e devo andare io a pescare, sei arrivato da pochissimo, dovresti avere la forza e la volontà di fare, te lo faccio rendere conto io non ti preoccupare!”. Il modello napoletano invece ha risposto alla pupa e alla madre di Alessandro Iannoni con queste parole: “Pure che prendi un pesce guarda quanti siamo. Ci vogliono due, tre ore sullo scoglio”.

La nota showgirl ha continuato a provocare il naufrago, che in questi giorni è stato sotto accusa: “Finalmente ti sei alzato! Che facevi la che tagliavi, pure i bambini di dieci anni riescono a fare queste cose”. La replica del modello quando la 57enne gli ha detto di non fare sarcasmo, non si è fatta attendere visto che si è giustificato dicendole: “Hai frainteso. Non è sarcasmo”.

Isola dei Famosi, Luca Daffrè amareggiato: “Ho chiesto scusa. Adesso mi ammazzano”

La madre di Alessandro Iannoni inoltre è sbottata non appena i naufraghi hanno rovesciato per sbaglio la pentola con il riso: “Chi cucina deve controllare il fuoco e tutta la situazione”. Estefania Bernal non ha nascosto la sua delusione: “Mi è dispiaciuto quando si è girata la pentola”. Carmen Di Pietro ha continuato a lamentarsi: “Non deve capitare, già ci sta poco riso, cosa ci mangiamo oggi, ci deve stare una persona in cucina, massimo due, poi succede quello che è successo e non va bene”. Luca Daffrè invece dopo lo spiacevole accaduto si è sfogato: “Sono molto amareggiato, ho chiesto scusa, e ho pensato adesso mi ammazzano tutti“. L’ira della 57enne intanto non si è placata: “Troppi galli e galline in cucina non vanno bene”.