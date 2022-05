Gennaro Auletto sotto accusa a L’Isola dei Famosi: naufraghi stufi di lui

Mercedesz Henger affonda il giovane naufrago: “E’ il nuovo stuoia man”

Anche oggi è andata in onda una nuovissima puntata del daytime dell’Isola dei Famosi. Ed in questa occasione i telespettatori hanno avuto modo di vedere anche quello che è successo ai naufraghi poco prima della diretta di ieri sera. Molti di loro hanno espresso perplessità nei confronti di Gennaro Auletto, reo di non rendersi affatto utile. Chi ha più mosso critiche nei suoi confronti è stata senza ombra di dubbio la figlia di Eva Henger, che non ha avuto problemi a soprannominarlo il nuovo ‘stuoia man’:

“E’ venuto a pescare con me e dopo due minuti buoni ho notato che era già infastidito…Ha deciso di diventare stuoia man…”

Il suo atteggiamento ha parecchio deluso la giovane naufraga, anche perchè pensava che invece a Playa Reunida si sarebbe dato molto più da fare.

Gennaro Auletto e i nuovi naufraghi al centro delle polemiche: l’affondo di Edoardo

Sempre nella puntata di oggi del daytime de L’Isola dei Famosi anche il simpatico naufrago non ha espresso parole al miele nei confronti del modello napoletano, che è finito al centro del gossip. In pratica il fratello di Guendalina Tavassi ha fatto notare a tutto il gruppo che il giovane naufrago e anche tutti gli altri nuovi non si starebbero per nulla dando da fare, anzi:

“Uno dice…Beh verranno con tante energie, faranno cose…Questi nuovi si lamentano solo che hanno fame…Stanno dalla mattina alla sera sdraiati, neppure fossero qua da 365 giorni…Ma che è?”

E Nicolas Vaporidis, parlando a tu per tu con il compagno d’avventura, non ha fatto mistero di aver notato la stessa cosa: “Manca loro l’entusiasmo…Forse li abbiamo condizionati…”

Nicolas Vaporidis perplesso all’Isola dei Famosi: “Questa nuova gioventù è arrivata qua stanca”

Successivamente in confessionale l’attore romano ha fatto notare che purtroppo questi nuovi naufraghi sono arrivasti a Cayo Cochinos già stanchi, e questo non va sicuramente bene. Il naufrago ha poi colto la palla al balzo per scagliare una bella frecciata velenosa a Gennaro Auletto, reo di essere quello più ‘scansafatiche’:

“Lui è sicuramente quello più stanco di tutti…E’ proprio arrivato stanco qua ed è venuto a riposarsi…”

Un po’ tutti hanno poi concordato sul fatto che forse l’unico che si dà un po’ più da fare è Luca Daffrè, che tra l’altro è diventato nuovamente leader della settimana.