Che Dio ci aiuti 7: Elena Sofia Ricci svela come sarà la sua uscita di scena

L’attrice di Suor Angela rivela: “La mia uscita di scena è molto ben congegnata”

Elena Sofia Ricci dice addio per sempre a Che Dio ci aiuti. L’attrice fiorentina ha confermato anche in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in edicola oggi che uscirà di scena:

“Girerò parte della settima stagione nelle prossime settimane e l’ultima puntata in autunno. Gli sceneggiatori hanno pensato a un’uscita di scena molto ben congegnata”.

Suor Angela sarà presente nella prima puntata e mezzo e poi farà due apparizioni nella settima puntata e alla fine. Rimarrà deluso chi sperava di vedere l’attrice in tutte le puntate della settima stagione. Al Convento degli Angeli arriverà una nuova superiora e i protagonisti principali saranno Pierpaolo Spollon, già visto nella sesta stagione nel ruolo di Emiliano, e Francesca Chillemi presente fin dalla prima puntata nei panni di Azzurra Leonardi. L’uscita di scena di Suor Angela darà nuova linfa alla serie di Rai1 com’è successo con l’addio di Terence Hill a Don Matteo?

Elena Sofia Ricci ringrazia i suoi fan: “Grazie per aver sopportato la mia volontà di essere libera”

L’attrice di Che Dio ci aiuti ha confermato l’addio alla serie. La volontà dell’attrice di non rimanere ingabbiata in un ruolo ma di fare lo slalom tra figure femminili diversissime è sempre stata una costante della sua carriera: è successo con I Cesaroni, con Orgoglio e ha sempre avuto ragione. L’attrice di Suor Angela ha voluto ringraziare i suoi numerosi fan sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni:

“Grazie per aver sopportato la mia volontà di essere libera. Chiedo perdono per l’abbandono dei personaggi a cui ci si affeziona. So che già mi avete perdonata e mi perdonerete ancora”.

Dopo Che Dio ci aiuti un nuovo ruolo per l’attrice fiorentina: “Sarò un’esperta in profilazione di serial killer”

Smessi i panni di Suor Angela, Elena Sofia Ricci vestirà quelli di Teresa Battaglia, una commissaria di polizia esperta in profilazione di serial killer, nella nuova fiction “Fiori sopra l’inferno”. Teresa soffre di diabete e accusa i primi sintomi dell’Alzheimer: “E’ una donna che ha passato qualche inferno personale e, per questo, appare ruvida e graffiante”. Considerato l’immenso talento dell’attrice di Che Dio ci aiuti sicuramente anche “Fiori sopra l’inferno” sarà un successo!