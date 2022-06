Che Dio ci aiuti 7, Elena Sofia Ricci conferma l’addio: “Fan dispiaciuti ma…”

L’attrice di Suor Angela lascia la fiction di Rai1 dopo sette stagioni: le motivazioni

Elena Sofia Ricci ufficializza l’addio a Che Dio ci aiuti! L’attrice ha confermato in un’intervista a Repubblica che girerà la settima stagione e poi lascerà la fortunata fiction di Rai1. Lux Vide aveva dato per certa la presenza della Ricci in tutte le puntate della settima stagione. Repubblica scrive che “girerà l’inizio”. In attesa di capire in quanti episodi sarà presente l’interprete di Suor Angela, ecco le sue parole:

“I fan sono dispiaciuti perché mi vogliono bene ma grazie allo slalom tra le serie e i generi non mi identificano in un ruolo: sono Elena Sofia”.

I fan si sono dispiaciuti quando ha lasciato Caro maestro, I Cesaroni, Orgoglio, Vivi e lascia vivere. L’attrice fiorentina, però, è felice perché il pubblico ha imparato a conoscere la persona che è e non i personaggi che interpreta, quindi sente di non averlo tradito.

Elena Sofia Ricci nella nuova fiction Fiori sopra l’inferno: “Interpreto una donna che combatte in modo commovente”

La protagonista di Che Dio ci aiuti ha voglia di cambiare e di interpretare altri ruoli. Nella prossima stagione televisiva sarà sul piccolo schermo con una nuova fiction “Fiori sopra l’inferno” in cui interpreta Teresa Battaglia, un’investigatrice che sta perdendo la memoria a causa dell’Alzheimer:

“Mi sono innamorata subito di lei. E’ ruvida e accogliente. Vive la paura che abbiamo tutti: perdere la memoria, il passato, l’autonomia. Combatte in modo commovente”.

Nel cast anche Gianluca Gobbi e Giuseppe Spata. L’attrice ha rivisto, in certe cose, la sua adorata mamma.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 7: Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon protagonisti

La settima stagione di Che Dio ci aiuti sancirà l’addio di Elena Sofia Ricci. Anche Suor Costanza interpretata da Valeria Fabrizi dovrebbe essere meno presente. Si parla dell’arrivo di una nuova superiora ma, soprattutto, i protagonisti principali saranno Pierpaolo Spollon e Francesca Chillemi. L’attore di Doc-Nelle tue mani e di Blanca vestirà nuovamente i panni dello psicologo Emiliano. Azzurra Leonardi, invece, dopo aver preso i voti, sarà il punto di riferimento del Convento. Dato per certo l’addio di altri personaggi: Monica, Nico, Ginevra ed Erasmo!