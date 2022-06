Che Dio ci aiuti 7, confessione intima di Francesca Chillemi: “Mi spaventa…”

L’attrice di Azzurra confessa di avere un problema: “Il rapporto con il pubblico dal vivo mi spaventa”

Che Dio ci aiuti 7 promette di stupire i telespettatori di Rai1: la protagonista Elena Sofia Ricci ha confermato che sarà presente solo in tre episodi. Ma chi prenderà il posto di Suor Angela al Convento degli Angeli? Francesca Chillemi nei panni di Azzurra Leonardi. L’attrice si è confessata in un’intervista al Corriere della Sera dove ha ammesso di avere un problema:

“Ho ricevuto qualche proposta di teatro ma il rapporto con il pubblico dal vivo mi spaventa. Non so se sono stata traumatizzata dai primi passi compiuti in palcoscenico dopo l’elezione a Miss…Ci sto lavorando, devo superare questo handicap”.

Ora si sente nel posto giusto. Subito dopo essere stata eletta Miss Italia, invece, ammette di aver accettato di partecipare a programmi tv in cui non si riconosceva affatto. D’altra parte il suo sogno sin da bambina è sempre stato quello di diventare un’attrice.

Azzurra prende il posto di Suor Angela in Che dio ci aiuti 7: le parole dell’attrice

Cast rivoluzionato in Che Dio ci aiuti 7: addii eccellenti e gradite new entry. Oltre a Francesca Chillemi avrà un ruolo di primo piano Pierpaolo Spollon. Azzurra sostituirà Suor Angela. Rivela l’ex Miss Italia al Corriere della Sera:

“Suor Angela dovrà abbandonare il convento per varie ragioni e sarà Azzurra ad accogliere le ragazze che arrivano, diventandone la sorella maggiore. Farà i conti con se stessa”.

Azzurra, diventata novizia nella scorsa stagione, prenderà definitivamente i voti? L’attrice siciliana rivela di avere in comune con il suo personaggio la fragilità interiore.

Francesca Chillemi: “Ho vissuto un’esperienza molto forte in un Convento di clausura”

L’attrice di Azzurra spiega di aver lavorato sulla parte psicologica del suo personaggio. Inoltre svela di aver passato un’intera giornata in un Convento di clausura: “Un’esperienza molto forte, ho capito cosa significhi una vocazione”. Ha parlato con delle suore anziane che hanno dedicato la loro vita a Dio senza mai pentirsi. Azzurra vivrà una crisi religiosa dopo la partenza di Suor Angela alias Elena Sofia Ricci? Non resta che attendere la messa in onda di Che Dio ci aiuti 7 per scoprirlo!