Chi l’ha visto? Stasera nuovo appello dei genitori di Angela Celentano

Un’altra puntata imperdibile di Chi l’ha visto andrà in onda questa sera su Rai3

E’ previsto un nuovo appello da parte dei genitori di Angela Celentano nella puntata del programma di Federica Sciarelli di questa sera, mercoledì 15 giugno, come annunciato dal promo in onda su Rai3, condiviso dalla pagina facebook ufficiale del programma: mercoledì scorso, lo ricordiamo, i signori Celentano sono intervenuti in diretta, in collegamento dalla loro casa di Vico Equense, in provincia di Napoli, annunciando di aver divulgato in rete appelli in diverse lingue poiché secondo loro la bambina che gli è stata portata via dal monte Faito il 10 agosto del 1996, potrebbe essere stata adottata illegalmente e, dunque, potrebbe trovarsi in qualunque parte del mondo. Anche in un’altra recente puntata della trasmissione si è parlato di Angela Celentano, in particolare della pista turca, secondo la quale Angela vivrebbe su un’isola non lontano da Istanbul.

A Chi l’ha visto stasera il caso di Elena, la bambina uccisa a Catania

Non solo il caso di Angela Celentano, scomparsa ormai da quasi ventisei anni: nella puntata di stasera della trasmissione condotta da Federica Sciarelli si darà ampio spazio anche alla terribile vicenda di Elena, la bambina trovata morta in una zona di campagna in provincia di Catania, per la quale inizialmente la mamma aveva denunciato un rapimento per mano di tre uomini a detta sua incappucciati, confessando solo successivamente il luogo in cui si trovava, appunto, il corpo senza vita della piccola. Spetta ora agli inquirenti fare massima chiarezza e capire cos’è successo alla bambina: “L’ho uccisa io, è come se qualcuno si fosse impadronito di me” avrebbe detto la donna alle forza dell’ordine, come riportato da tutte le testate giornalistiche.

Gli altri casi della puntata del programma di Rai3 in onda questa sera

Infine, la sezione dedicata ai palinsesti pubblicata sulle pagine del numero di DiPiùTV uscito in tutte le edicole la settimana scorsa rivela che Federica Sciarelli questa sera a Chi l’ha visto dovrebbe occuparsi anche del caso del signor Domenico, un pescivendolo sparito da Napoli, la cui auto è stata trovata un pomeriggio completamente carbonizzata: di lui, però, non è stata ritrovata alcuna traccia, perciò di indaga per capire cosa sia successo e che fine abbia fatto.

Ricordiamo che la trasmissione finirà tra poche settimane, ma sono previste poi delle puntate speciali, in attesa del ritorno a settembre (attorno alla metà del mese), con Federica Sciarelli alla conduzione ancora una volta, visto il successo sempre ottenuto negli ultimi vent’anni.