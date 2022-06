Chi l’ha visto? Anticipazioni stasera: si torna sul caso di Angela Celentano

Nuovi appelli per trovare la bambina scomparsa nel 1996 questa sera nel programma di Federica Sciarelli

Molto probabilmente si parlerà ancora della piccola Angela Celentano, scomparsa dal monte Faito il 10 agosto 1996, nella puntata di Chi l’ha visto che andrà in onda questa sera, mercoledì 22 giugno, su Rai3 come sempre a partire dalle 21.20 circa, subito dopo la fine di un nuovo episodio della soap Un posto al sole. La pagina facebook ufficiale della trasmissione un paio di giorni fa ha infatti pubblicato un piccolo estratto dell’appuntamento precedente, ossia il video dell’appello che Rosa e Naomi, le sorelle di Angela, hanno lanciato nel corso della trasmissione, dando appuntamento a questa sera. Due settimane fa, lo ricordiamo, ad intervenire in diretta sono stati invece i genitori, Catello e Maria, asssieme al legale che da anni li assiste nella ricerca della figlia, l’avvocato Luigi Ferrandino: il sospetto è che la piccola sia stata rapita per un’adozione illegale, motivo per il quale potrebbe trovarsi in qualunque parte del mondo.

Dov’è Angela Celentano? Nuove ricerche: gli ultimi aggiornamenti stasera a Chi l’ha visto

Nella puntata di stasera Federica Sciarelli, dunque, dovrebbe aggiornare i telespettatori sugli ultimi sviluppi, dopo l’iniziativa spiegata al dettaglio nel corso della diretta di mercoledì scorso, che prevede la pubblicazione della foto di Angela sugli sportelli bancomat di varie parti d’Europa, affinché sia lei stessa, eventualmente, a riconoscersi e a farsi viva.

Sempre nella puntata di stasera, non è escluso che si parli di nuovo anche del caso di Domenico Manzo, scomparso da Prata di Principato Ultra, in provincia di Avellino: nelle puntate precedenti, lo ricordiamo, la figlia ha spiegato le ragioni per la quale è indagata.

Chi l’ha visto? Altre anticipazioni della puntata di questa sera, 22 giugno

Infine, dal numero di DiPiùTV uscito in tutte le edicole la settimana scorsa, apprendiamo che nella diretta di oggi Federica Sciarelli dovrebbe occuparsi anche del caso di Marianna Cendron, scomparsa nel Trevigiano il 27 febbraio del 2013. La giovane è sparita con la sua bici e nessuno ha idea di dove possa essere andata. I genitori non hanno mai perso la speranza di ritrovarla.