Soliti Ignoti, arriva l’interruzione: Amadeus non può andare in onda

Salta la prossima puntata del quiz dell’access prime time di Rai1, che torna giovedì

Lo ha annunciato Amadeus al termine dell’appuntamento di oggi, martedì 31 maggio, del seguitissimo programma dedicato alle identità in onda nell’access prime time di Rai1: la partita che verrà trasmessa domani sera farà saltare la prossima puntata, che dunque andrà in onda giovedì 2 giugno, festa della Repubblica. Nello specifico, Rai1 domani sera trasmetterà l’incontro tra la Nazionale Italiana e l’Argentina, che si terrà nello stadio di Wembley, a Londra, dove per gli Azzurri un anno fa è arrivata la vittoria al campionato Europeo: la sfida di domani sarà, appunto, con la squadra campione del Sudamerica.

Soliti Ignoti, finale in festa: vinti quasi 50.000€ dalla coppia di concorrenti di stasera

Modifiche del palinsesto a parte, la puntata di oggi del programma di Amadeus si è chiusa in festa: la coppia che ha giocato ha infatti abbinato correttamente il parente misterioso ad uno degli otto ignoti in gara, portandosi a casa l’altissima cifra in palio, ossia quasi 50.000€. E’ andata male, invece, nell’appuntamento precedente, con i concorrenti che non sono riusciti a capire chi fosse il figlio della signora entrata in studio alla fine del programma, la quale, mancata vittoria dei concorrenti a parte, si è resa protagonista di una gaffe dopo l’altra mandando nel panico il conduttore.

Amadeus in onda anche la settimana prossima, nonostante la fine di tutti i programmi del daytime Rai

Come scopriamo dalla sezione dedicata ai palinsesti pubblicata sul settimanale DiPiùTV, Soliti Ignoti non finirà il weekend prossimo, come tutti i programmi del daytime di Rai1, ma continuerà ancora, non sappiamo se con appuntamenti in replica o inediti, né tantomeno fino a quando. Più avanti, come accade ogni anno in estate, sarà sostituito invece da Techetecheté. Lo scorso anno, lo ricordiamo, Soliti Ignoti è tornato con puntate in replica a giugno, dopo la cancellazione di Sogno Azzurro, striscia dell’access prime time dedicata agli Europei, andata molto male in termini di ascolti. Solo all’inizio di luglio, invece, a presidiare la fascia oraria compresa tra le 20.35 e le 21.30 è arrivato l’inossidabile Techetechetè, appuntamento ormai fisso nelle estati di Rai1.