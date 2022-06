Ciao Darwin: “Paolo Bonolis non mi ha cercato”, parla il concorrente tetraplegico

Gabriele Marchetti deluso dal popolare conduttore di Ciao Darwin: l’amaro sfogo

Il concorrente diventato tetraplegico in seguito ad un incidente durante una prova nello show ha rilasciato oggi una lunga intervista al quotidiano Il Corriere della sera. Ed in questa circostanza l’uomo non ha fatto mistero di essere rimasto davvero deluso da Paolo Bonolis, che pare non l’abbia mai cercato per sincerarsi sul suo stato di salute: “Non mi ha mai cercato per sapere come sto…” L’uomo ha poi aggiunto che nemmeno persone vicine al conduttore lo avrebbero purtroppo mai cercato: “Neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato…” Ovviamente aspettiamo l’eventuale replica del conduttore dopo questa intervista.

Paolo Bonolis nel mirino del concorrente tetraplegico: “Solo qualcuno della produzione si è fatto sentire”

Gabriele Marchetti, sempre in questa intervista rilasciata a Il Corriere della sera, dopo aver espresso delusione nei confronti del conduttore di Ciao Darwin, il quale è stato difeso da Maurizio Costanzo, ha tenuto a precisare che solo qualcuno della produzione si sarebbe fatto sentire in seguito all’incidente:

“Soltanto qualcuno della produzione all’inizio si è fatto sentire per telefono e per mail con la mia famiglia per conoscere la mia condizione fisica…”

La produzione pare si sia messa a disposizione per ogni eventuale necessità, anche se poi non ci sarebbero stati altri contatti. Purtroppo questo incidente ha completamente stravolto la sua vita, visto che ha perso completamente la sua autonomia: “Non posso fare niente, nessuna attività…”

Ciao Darwin, il concorrente parla del suo incidente: “Pesavo di divertirmi”

Successivamente Gabriele Marchetti ha anche dichiarato di aver accettato di partecipare allo show di Paolo Bonolis perchè pensava di passare una serata diversa, ma purtroppo è successo questo incidente che nessuno aveva messo in preventivo ovviamente:

“Pensavo che sarei affogato perché non riuscivo a muovere nulla. Poi ho sentito i soccorritori che sono intervenuti immediatamente…”

E nel momento in cui ha saputo che sarebbe rimasto tetraplegico per il resto della sua vita gli è crollato il mondo addosso nel vero senso della parola: “Mi sono sentito disperato, come i miei familiari…La mia vita è stata completamente stravolta…”