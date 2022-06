Clemente Russo, frecciata a Nicolas Vaporidis: “Ecco perchè è in finale”

L’ex naufrago ne è convinto sull’opinionista: “Ecco perchè attaccava me e mia moglie”

Clemente Russo ha concesso un’intervista ai microfoni di Radio Marte nel programma Metti a folle. L’ex concorrente del seguitissimo reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza che tra poco saluterà il pubblico con la finalissima, si è espresso sulle critiche che Vladimir Luxuria ha fatto a lui e a sua moglie:

“Non è stata imparziale, ci ha preso di punta dal primo giorno, attaccava solo noi perchè eravamo i più forti da eliminare subito”.

Nicolas Vaporidis criticato dal marito di Laura Maddaloni: “Bravo a far prevalere la sua strategia”

Clemente Russo ha parlato dell’esperienza vissuta a L’Isola dei Famosi a Radio Marte. A proposito di ciò ha dichiarato: “Mi ha fatto ritornare bambino, capire che veramente si può vivere con poco”. Poi ha detto la sua su Nicolas Vaporidis, che nella puntata di lunedì è stato eletto finalista lanciandogli una chiara frecciatina: “E’ stato bravo a far prevalere la sua strategia, il suo fare attoriale l’ha portato in finale”. A proposito dell’attore ha aggiunto: “Per me non vince”.

A un fan che gli ha domandato se esiste la strategia per arrivare fino in fondo nel programma condotto da Ilary Blasi, invece ha risposto: “Ognuno di noi messo piede sull’isola ha la sua strategia, la mia era quella di mettermi al servizio di tutti i naufraghi, quello che ho fatto sempre nello sport, sono stato sempre il capitano, che mi mettevo al servizio, il leader, sono andato a pescare, è la resilienza, la pazienza, la tenacia, io e mia moglie ne abbiamo costruite almeno cinque capanne”.

Il noto pugile si lamenta dei concorrenti: “Sulle stuoie dalla mattina alla sera, non fanno nulla”

L’ex naufrago finito nell’occhio del ciclone nelle scorse settimane, sempre durante la chiacchierata ha criticato l’atteggiamento dei concorrenti: “Ci sono persone che stanno sulle stuoie dalla mattina alla sera, non fanno nulla, lo stesso Nick, la voglia si è cominciata a sentire l’altro giorno, le strategie sono anche quelle di nascondersi e poi uscire alla fine”. Per terminare il noto pugile oltre a far sapere che gli piacerebbe partecipare di nuovo al reality La Talpa, sul percorso fatto in Honduras ha aggiunto: “Io che sono uno sportivo sono voluto uscire dal primo giorno, se qualcuno mi stava antipatico glielo dicevo, nascono delle dinamiche di litigio, ci ho provato a non farmi vedere”.