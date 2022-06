Con il cuore-Nel nome di Francesco, colpaccio di Carlo Conti: ecco chi ci sarà

Carlo Conti all’evento musicale avrà proprio lui: arriva Raoul Bova

Dopo il bellissimo evento di Rai1 DallArenaLucio, dedicato a Lucio Dalla venerdì sera, sta per arrivare un nuovo appuntamento. Anzi, si tratta in realtà di un ritorno visto che l’evento è ormai un appuntamento fisso e immancabile annualmente. Si tratta di Con il cuore – Nel nome di Francesco, in cui ad unirsi sono musica e solidarietà. Come sempre l’evento musicale si svolgerà ad Assisi, nel prato della Basilica Superiore di San Francesco. A condurre, in diretta, sarà anche quest’anno Carlo Conti che prima del ritorno ha rilasciato un’intervista sul settimanale Tele Sette. Qui, in particolare, ha annunciato tutti gli ospiti. Per quanto riguarda la parte musicale anche quest’anno si è preferito puntare alla qualità e meno alla quantità. Francesco Gabbani, Nek e Malika Ayane canteranno diversi brani a testa e, inoltre, ci sarà la partecipazione di Al Bano. Ma il vero colpaccio del conduttore è che avrà Raoul Bova!

Cosa farà Raoul Bova a Con il cuore – Nel nome di Francesco: parla il conduttore

C’è grande attesa quest’anno per l’arrivo di Raoul Bova all’evento musicale e solidale di Rai1. Ma quale sarà il suo ruolo? A spiegarlo è Carlo Conti che dice: “Racconterà il suo aiutare gli altri”. Infatti, come i numerosi fan dell’attore sanno Raoul è impegnato in diverse attività di volontariato, in particolar modo con la Croce Rossa. L’attore è molto riservato su questo argomento perché preferisce non autocelebrarsi e fare in silenzio, ma questa sarà l’occasione per far conoscere meglio anche questo suo lato. Inoltre l’attore, come anticipa il conduttore, parlerà anche della sua interpretazione di San Francesco, nella miniserie Francesco del 2002, e di quella di Don Massimo, nell’ultima stagione di Don Matteo. Non mancherà, infine, il racconto sul suo rapporto con la fede.

Carlo Conti chiama un frate ucraino e uno russo: “Per noi sono solo due francescani”

Il conduttore non nasconde le difficoltà dell’evento e tra queste una potrebbe essere una polemica in procinto di nascere. Il motivo è presto detto, all’evento Col cuore – Nel nome di Francesco Conti ha pensato di avere anche due frati, in particolare uno ucraino e uno russo. Il suo intento, come spiega durante l’intervista, è di accomunare tutti con lo spirito di riflessione e gioia. Tuttavia, visto il delicato momento internazionale, con la guerra tra Russia e Ucraina in corso, qualcuno potrebbe storcere il naso.

“Per noi sono solo due francescani. Sotto il segno della fede si possono ritrovare mondi diversi”

conclude il conduttore.