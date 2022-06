Con il cuore-Nel nome di Francesco, Carlo Conti ammette: “E’ difficile…”

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Giugno 2, 2022 , in Musica

Carlo Conti presenta il grande evento in onda su Rai1: spunta la confessione

Come ogni anno torna il puntale appuntamento con la solidarietà e Carlo Conti si appresta a condurre Con il cuore-Nel nome di Francesco. La data fissata è per venerdì 10 giugno alle 21:20 e seguendo la tradizione il presentatore toscano guiderà la grande serata di musica e beneficienza da Assisi. Attesi come ogni anno grandi artisti, pronti a intrattenere il nutrito pubblico di Rai1, pronto a godersi una notte di musica italiana e cantanti famosissimi. Intervistato dal noto settimanale TV Sorrisi e canzoni Carlo Conti ha presentato l’evento, dando qualche anticipazione e lasciandosi andare a qualche retroscena e ricordi sulle passate edizioni:

E’ difficile scegliere un singolo momento del passato, ma è stato meraviglioso cantare con Gianni Morandi sul palco C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

le parole del conduttore.

Il conduttore annuncia gli ospiti di Con il cuore-Nel nome di Francesco: “Ci sarà anche Raoul Bova”

Una serata di grande musica ma anche di spettacolo per Carlo Conti ad Assisi. A partire dai nomi musicali, visto che sul palco saliranno e si alterneranno Francesco Gabbani, Nek, Al Bano e Malika Ayane, ma con loro sarà presente anche un celebre attore reduce da un grandissimo successo proprio sul primo canale: “Ci sarà anche Raoul Bova con noi, in passato ha interpretato San Francesco ed è reduce dal grandissimo successo di Don Matteo” – ha spiegato il presentatore toscano di Con il cuore- Nel nome di Francesco – . Insomma, ce ne sarà per tutti i gusti e i fan nostalgici della fiction appena conclusa avranno modo di riabbracciare uno dei grandi protagonisti – .

Carlo Conti ricorda il grande evento: “E’ stato molto emozionante”

Il presentatore toscano di Tale e Quale Show, che recentemente ha portato su Rai 1 la battaglia tra gruppi musicali The Band, si appresta a riprendere i timone di Con il cuore-Nel nome di Francesco. Mentre stasera Conti sarà al fianco di Fiorella Mannoia per Dallarenalucio in una notte all’insegna di sorprese e spettacolo, spuntano altri retroscena sull’evento che invece verrà trasmesso da Assisi il prossimo 1o giugno sul primo canale: “Un altro momento emozionante è stata l’esibizione di Battiato di qualche anno fa”.