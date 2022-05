Carlo Conti, il ricordo dell’amico scomparso: “Non dimentico l’emozione”

Lucio Dalla, il conduttore di Rai1 racconta il primo incontro: “Ricordo ancora l’emozione”

In occasione del 10° anniversario della scomparsa del grande artista bolognese, Rai1 ha deciso di omaggiarlo con una lunga serata evento condotta da Carlo Conti con Fiorella Mannoia. DallarenaLucio, è questo il titolo del programma. E, stando alle dichiarazioni riportate su TvMia, il conduttore toscano di recente ha fornito il suo ricordo del musicista scomparso, rivelando di esserne stato amico:

“Nel 2000 l’ho incontrato per la prima volta. Ricordo ancora l’emozione che provai quando me lo trovai di fronte. Da allora siamo sempre rimasti in contatto. Ogni tanto ci sentivamo ed è capitato di andare spesso a cena insieme.”

Il conduttore toscano si è lasciato andare ai ricordi, ha rivelato che in seguito è stato più volte ospite dei suoi programmi e che è stato sempre gentile, disponibile e pieno di entusiasmo oltre che un professioniste straordinario.

Carlo Conti anticipa sulla serata evento: “Ecco cosa farà Fiorella Mannoia”

Sempre stando alle dichiarazioni riportate sul settimanale, il conduttore toscano alla conduzione di DallarenaLucio sarà affiancato da Fiorella Mannoia, cantante e interprete straordinaria già vincitrice di una passata edizione di Sanremo che con il cantautore bolognese ha avuto un rapporto di amicizia molto stretto ed infatti Conti ha anticipato:

“Lei ha inciso un disco in cui interpretava alcune sue canzoni che ci riproporrà nella serata. Inoltre duetterà anche con alcuni degli ospiti.”

Ed a proposito di ospiti sul palco interverranno tra gli altri anche Ron, Gigi D’Alessio e gli Stadio accanto ai più giovani Noemi, Marco Mengoni e tanti altri. Insomma, è tutto pronto per il grande evento.

DallarenaLucio, il conduttore di Rai1 ammette: “Sarà una grande festa in un clima di gioia”

Infine Carlo Conti nel dare l’appuntamento con la serata in onore di Lucio Dalla, che andrà in onda su Rai1 venerdì 3 giugno a partire dalle 20.30 su Rai1 ha rivelato: “Vogliamo ricordarlo con una grande festa, in un clima di gioia, perché sono certo che lui avrebbe voluto così.” E poi infine sull’artista ha raccontato un aneddoto di quando l’ha visto per la prima volta in tv durante la sua esibizione al Festival di Sanremo, confessando di essere rimasto folgorato.