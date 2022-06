Dayane Mello al limite della pazienza: “Devo prendere un provvedimento”

La nota modella parecchio arrabbiata si sfoga sui social: “Cattiveria su di me”

Dayane Mello una nota modella brasiliana, nelle scorse ore ha pubblicato dei suoi video di sfogo tra le storie di Instagram, che non sono passati di certo inosservati ai suoi numerosi follower. L’ex gieffina a quanto pare è arrivata al limite della pazienza a causa dei leoni da tastiera, che non perdono l’occasione per prenderla di mira. La 33enne parecchio arrabbiata, oggi ha rotto il silenzio fuori da una caserma dei Carabinieri affermando:

“Purtroppo oggi sono qua. Devo denunciare delle persone che continuano a fare lettere, cattiveria su di me, e su tanti argomenti. Quindi sto prendendo provvedimenti”.

Il ringraziamento dell’ex gieffina ai suoi fan: “Siete sempre protettivi nei miei confronti”

Gli hater a quanto pare continuano a non lasciare in pace neanche Dayane Mello, visto che oggi si è sfogata sui social, precisamente in dei filmati condivisi sul suo profilo Instagram. La modella brasiliana per iniziare ha ringraziato tutti i suoi follower sempre pronti a sostenerla: “Voglio ringraziare tutti i miei fan che vi siete fatti di scudo silenziando tante situazioni della mia vita, siete fantastici”. Sempre nello stesso filmato ha inserito questa didascalia: “Grazie, siete sempre perfetti e protettivi nei miei confronti, vi amo tanto e sarò sempre qui per voi”.

La 33enne che nei mesi scorsi ha ricevuto una dura replica da parte di Alex Belli, dopo aver fatto sapere di essere in procinto di denunciare tutti coloro che non hanno avuto rispetto della sua privacy ha aggiunto: “Prendo un provvedimento, continuano a distruggermi oppure a sentirsi nel diritto di scegliere qualsiasi cosa che riguarda la mia vita”. Infine è scesa nel dettaglio: “Devo prendere il provvedimento contro le persone che invadono la mia sfera personale”.

Soleil Sorge si è presa una pausa dai social: piccola vacanza rilassante con l’amica

Intanto Soleil Sorge che nei mesi scorsi ha fatto parlare parecchio di lei per il triangolo che l’ha vista protagonista con Alex Belli e Delia Duran al GF Vip, ha deciso di prendersi una pausa dai social: “Una pausa dai social rende più felici e meno ansiosi, lo conferma uno studio”. La nota influencer italo-americana dopo essere apparsa in delle foto e video insieme all’amica Dayane Mello, ha fatto capire di aver trascorso una piccola vacanza in compagnia della stessa: “Ci stiamo concentrando sul benessere fisico e mentale”. L’ex gieffina brasiliana invece ha accompagnato delle fotografie che la ritraggono con la sua amica con questa frase: “Do the universe a favor, don’t hide your magic”, che tradotta in italiano vuol dire: “Fai un favore all’universo, non nascondere la tua magia”.