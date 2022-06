Dedicato chiuso per sempre, Serena Autieri scoppiata a piangere: non tornerà

Serena Autieri in lacrime per la chiusura del programma: la dedica commovente del collega

Si è conclusa oggi la stagione di Dedicato e non si tratta di un arrivederci a settembre ma di una chiusura. Il programma, nato un anno fa come esperimento estivo mattutino e poi promosso per la stagione invernale, non ha brillato in ascolti. Nella prossima stagione, dunque, non ci sarà. Quella di oggi è stata una puntata molto commovente, soprattutto per quanto riguarda i saluti finali. Appoggiata al suo compagno di viaggio Gigi Marzullo la conduttrice di Rai1 non ha potuto trattenere le lacrime. In particolare a far commuovere Serena è stata la dedica di Gigi Marzullo che le ha detto:

“Voglio fare una dedica alla mia compagna di studio. Non so come, non so dove, non so quando, ci rincontreremo in uno studio televisivo. Ma sono sicuro che ci rincontreremo e sai perché? Perché oltre ad essere bella sei anche brava a fare la televisione”.

La conduttrice di Dedicato ringrazia la Rai: “Opportunità meravigliosa, un anno d’amore”

“Mi fate commuovere” ha detto Serena Autieri dopo le parole di Gigi Marzullo. Quest’ultimo, inoltre, l’ha omaggiata con un mazzo di fiori e un biglietto da parte di tutta la redazione e lo staff del programma. Anche la conduttrice ha voluto fare una dedica ad ogni persona che ha lavorato con lei: dalla redazione ai fonici, ai maestri e agli autori.

“Grazie anche alla Rai perché mi ha dato un’opportunità meravigliosa. Un anno d’amore”

ha detto Serena nominando anche il direttore di Rai1 Stefano Coletta.

Serena Autieri si esibisce per l’ultima volta: la richiesta improvvisata

Dopo aver soccorso un’ospite in lacrime la conduttrice è stata colta da una richiesta insolita proprio al termine della puntata. Il maestro di Dedicato ha chiesto a Serena una dedica per tutti i napoletani nel mondo e per tutto il pubblico di Rai1. Il brano richiesto è Canzone appassionata e la conduttrice ha accettato. Così, seppure con gli occhi gonfi di lacrime e la voce rotta dal pianto, Serena ha concluso la puntata cantando in giro per lo studio tra gli ospiti e lo staff del programma.