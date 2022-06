Domenica In, ospiti ultima puntata (5 giugno): Mara Venier saluta il pubblico

Ultima puntata di Domenica In all’insegna della musica: tanti cantanti come ospiti

Si è finalmente giunti all’ultima puntata di Domenica In e, come anticipato da TvBlog, ci saranno tantissimi ospiti per fare una festa collettiva con la conduttrice, la sua squadra di lavoro e il pubblico in studio e da casa. Ma chi ci sarà da Mara Venier l’ultima puntata che andrà in onda su Rai1 il 5 giugno? Ci sarà il suo amico Bobby Solo che farà parte della rubrica chiamata ‘Canzoni a richiesta’ e ci saranno dei forti omaggi al mito di Elvis Presley. Poi ci saranno Ermal Meta e Fabrizio Moro: canteranno insieme Non mi avete fatto niente e poi il primo canterà il suo nuovo singolo Oggi mentre il secondo presenterà il suo libro Domani e per sempre, che parla di un ragazzo alle prese con i grandi conflitti del Novecento.

Mara Venier saluta il pubblico di Rai1: puntata breve, spiegato il motivo

Gli ospiti di Mara Venier non si fermano di certo a quelli sopracitati: ci sarà in collegamento il grande Cesare Cremonini, reduce dal grande bagno di folla del Festival di Sanremo, e poi anche Francesco Gabbani farà capolino per salutare il pubblico di Rai1 con la sua hit estiva Volevamo essere felici e poi ancora Spazio tempo. Un grande ritorno: Andrea Sannino con Franco Ricciardi per presentare il brano Te voglio troppo bene. E poi ancora Bruno Venturini con Reginella. Bisogna però ricordare al pubblico che la puntata di Domenica In sarà più breve del solito: infatti la poi linea passerà alle ore 15:50 a uno Speciale del Tg1 per raccontare la Parata per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta.

Ascolti alle stelle per il salotto domenicale di Mara Venier: Rai1 festeggia

Gli ascolti di questa stagione del programma domenicale di Mara Venier sono stati sempre alle stelle nonostante il forte competitor di Canale5. La Rai è rimasta così entusiasta dal programma che a fine maggio si è deciso di piazzare un bello show serale al venerdì. Il risultato? Ha battuto L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi! Un esperimento sicuramente da ripetere in futuro dato che la conduttrice è stata riconfermata alla guida del programma che ripartirà a settembre, e che ultimamente ha mostrato dolore per una collega scomparsa.