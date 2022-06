Maria Chiara Giannetta, sfogo improvviso su Don Matteo: “Sono stata malissimo”

La protagonista di Don Matteo rivela un momento difficile: “Me ne hanno dette di tutti i colori”

Sabato sera, durante i Nastri d’Argento dedicati alle serie tv italiane, Maria Chiara Giannetta ha vinto il premio come miglior attrice protagonista. A spiccare è stato il suo ruolo in Blanca, votato dai giornalisti della giuria. Trascorso quel momento di gioia l’attrice ha rilasciato una lunga e intensa intervista sulle pagine del quotidiano Il Messaggero. Qui ha parlato delle gioie e dei dolori del suo mestiere, dei momenti di gloria e di quelli in cui si cade. In particolare parlando di Don Matteo, a conclusione della tredicesima stagione, Maria Chiara ha raccontato un momento difficile vissuto come ingiustizia.

“La shitstorm che mi ha colpito quando nella serie il mio personaggio ha sostituito Simone Montedoro. Sui social me ne hanno dette di tutti i colori. Sono stata malissimo”

ha rivelato la Giannetta.

Maria Chiara Giannetta e il retroscena sulla fiction: “Ho portato ai produttori la mia idea”

Oltre ad averla vista da poco nell’ultima stagione di Don Matteo, campionessa d’ascolti, l’attrice quest’anno ha recitato anche in Blanca come protagonista. Qui interpretava una detective non vedente alle prese con pregiudizi, casi da risolvere e un passato ingombrante. Nonostante fosse un ruolo difficilissimo la Giannetta racconta di non aver esitato un solo attimo prima di interpretarlo. Poi aggiunge:

“Cercavano un’attrice con più esperienza della mia. Ma io ho studiato e portato ai produttori la mia idea del personaggio che in alcuni aspetti mi somiglia”.

E a proposito di similarità Maria Chiara dice che il tratto più comune tra lei e Blanca è l’esuberanza. A questa si aggiunge la parte più istintiva.

Tutti i prossimi progetti di Maria Chiara Giannetta

Dopo essere stata travolta da una valanga l’attrice ha iniziato a ricevere soddisfazioni, giudizi positivi e tanto successo. E dopo questa stagione di grande lavoro niente vacanze, l’attrice è pronta per altri set e altri ruoli. Adesso, in particolare, sono iniziate le riprese di Buongiorno mamma 2 insieme a Raoul Bova. Poi sarà la volta di Blanca 2 insieme a Giuseppe Zeno. Infine toccherà a Don Matteo 14 che la rivedrà di nuovo insieme a Raoul.