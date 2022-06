Drusilla Foer, Pierluigi Diaco e Mia Ceran a rischio flop? Rai2 nel caos

Palinsesti di Rai2 stravolti, stasera debutta Drusilla e l’almanacco del giorno dopo: ascolti reggeranno?

Che Rai2 sia una rete in piena crisi lo sostengono i maggiori siti e giornali che si occupano di televisione. Ad eccezione dell’oasi felice de I Fatti Vostri, che con la conduzione di Salvo Sottile ed Anna Falchi ha registrato degli ottimi ascolti superiori alle aspettative, le altre proposte arrancano o sono state dei veri e proprio flop. Ed è logico che con queste premesse ci sia timore e paura per i nuovi programmi di Rai2 che debutteranno a breve come quello di Drusilla Foer che sarà al timone proprio da stasera, lunedì 6 giugno dalle 19.50 alle 21 della riproposizione della celebre trasmissione Rai, andata in onda dal 1976 al 1994, dal titolo Drusilla e l’almanacco del giorno dopo. Insomma riuscirà a reggere negli ascolti o nonostante la bravura e la professionalità dell’attrice sarà un flop?

Drusilla Foer in onda questa sera con il nuovo programma di Rai2: soppressi per flop altre due trasmissioni

Dal sempre informato sito DavideMaggio.it si apprende che ben due programmi del pomeriggio estivo di Rai2 sono stati soppressi dopo solo pochi giorni di messa in onda. Si parla di Tu non sai chi sono io e Corpo di Ballo che hanno ottenuto rispettivamente l’1.1% e l’1% di share. Numeri così bassi che hanno spinto la rete a correre ai ripari anticipando la messa in onda della serie tedesca Squadra Speciale Cobra 11 che quindi andrà in onda con un doppio e episodio. Stasera, come suddetto, debutta Drusilla e l’almanacco del giorno dopo e si spera che il trend dei bassi ascolti si inverta.

Mia Ceran e Pierluigi Diaco sbarcano a settembre su Rai2: incertezze e paure sui nuovi programmi

Non solo in estate ma soprattutto a partire da settembre ci sarà un notevole cambiamento nel palinsesto della seconda rete della tv di Stato con l’arrivo di due programmi nuovi di zecca che però, almeno sulla carta, non sembrano avere tutte le carte in regola per trionfare. Subito dopo il talk di Milo Infante, Ore 14, andrà in onda il nuovo programma di Pierluigi Diaco dal titolo provvisorio Scialla mà seguito dalla trasmissione di Mia Ceran Nei tuoi panni sulla quale sono già trapelate anticipazioni e dettagli. I due programmi prenderanno il posto del Detto Fatto di Bianca Guaccero chiuso dopo 10 edizioni ma si dimostreranno scelte vincenti?