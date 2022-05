Bianca Guaccero sostituita, sfida ardua per Mia Ceran: arriva Nei tuoi panni

Detto Fatto sostituito dal nuovo programma Nei tuoi panni: sfida ardua per la conduttrice

Il prossimo 6 giugno verranno presentati i palinsesti televisivi del prossimo autunno per la Rai e le novità principali riguarderanno Rai2, rete completamente rivoluzionata. È la novità principale riguarda la chiusura definitiva del format di tutorial condotto da Bianca Guaccero che sarà sostituito da un nuovo programma condotto da Mia Ceran. C’è molta attesa e curiosità attorno a questo nuovo format che vede alla conduzione la giornalista italo-tedesca e che si inserirà nella stessa fascia orario del programma di tutorial ma, anche se ha la stessa causa di produzione del precedente la Endemol Shine Italy, sarà completamente diverso e si annuncia una sfida molto ardua per la conduttrice. E delle anticipazioni su Nei tuoi panni, è questo il nome della nuova trasmissione, li ha forniti il sito TvBlog.

Bianca Guaccero cede il posto a Mia Ceran: tutte le anticipazioni su Nei tuoi panni

Dopo più di 10 edizioni il programma di tutorial nato sulla falsa riga dei programmi di Real Time e portato al successo da Caterina Balivo ha chiuso i battenti. Adesso da settembre al posto di Detto Fatto arriva Nei tuoi panni ed il sito suddetto ha fornito maggiori informazioni. Il nuovo programma di Rai2, che vede cimentarsi in questa avventura la giornalista già volto di Rai2 per aver condotto Quelli che il calcio per anni, viene definito come un ‘tutorial sociale’ in cui verranno rappresentati dei casi di vita comune, episodi quotidiani con anche le possibili soluzioni per affrontarli nel migliore dei modi. Lo scopo del format è dunque quello di analizzare e soprattutto proporre soluzioni a problemi più o meno esistenziali cercando di instaurare un rapporto di empatia con il pubblico.

Mia Ceran pronta con il suo nuovo programma: supererà gli ascolti di Detto Fatto?

Il programma di tutorial è andato in onda per ben dieci edizioni. Le prime, condotte da Caterina Balivo, hanno brillato negli ascolti mentre le ultime condotte da Bianca Guaccero hanno faticato e non poco. Tra i motivi degli ascolti non entusiasmanti ci sono sicuramente i continui e costanti cambiamenti di orario, intuizioni poco azzeccate e soprattutto il fatto che il format lentamente nel corso degli anni ha cambiato la sua identità. Il programma non ha mai superato il 4% di share tranne l’ultima puntata che ha sfiorato il 6%. Riuscirà Nei tuoi panni ha superarne gli ascolti?