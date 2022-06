Drusilla Foer, retroscena sul suo arrivo in Rai: “Mi hanno chiesto di fare…”

Drusilla Foer lo ha confessato per la prima volta: “In Rai mi hanno detto di fare come voglio”

Oggi è uscito in tutte le edicole l’ultimo numero del magazine Vanity Fair, al cui interno i lettori hanno trovato una bella intervista a Drusilla. Proprio quest’ultima è tornata in Tv in queste settimane alla conduzione dell’Almanacco del giorno dopo tutti i giorni su Rai2. E in questa occasione ha colto la palla al balzo per svelare un succoso retroscena su questo suo approdo in pianta stabile in Rai, dopo la sua esperienza al Festival di Sanremo (ha co-condotto con Amadeus la serata del giovedì riscuotendo un enorme successo). Cosa ha detto? Ha rivelato di aver avuto completa carta bianca dall’Azienda Pubblica:

“Arrivando alla Rai: io sono giunta con un privilegio enorme…Mi hanno detto: fai quello che vuoi…E non ho avuto nessun limite…E’ una cosa che mi piace da morire…”

Almanacco del giorno dopo, la conduttrice confessa: “Non posso dare le colpe a nessuno”

Successivamente Drusilla Foer, in questa intervista rilasciata sull’ultimo numero di Vanity Fair, ha anche dichiarato che ovviamente tutta questa libertà che ha avuto dalla Rai è allo stesso tempo anche un’arma a doppio taglio. Il motivo? Se da una parte può lavorare come meglio crede, dall’altra non può dare la colpa a nessuno se le cose non vanno secondo i piani:

“Da una parte mi impegna, ma dall’altra non posso dare le colpe a nessuno di quello che ne verrà fuori…Solo a me…”

Drusilla, sulla quale ha espresso la sua opinione Maurizio Costanzo sul magazine Nuovo Tv, ha poi voluto ringraziare personalmente il direttore Stefano Coletta per questa bella opportunità: “E’ un uomo illuminato, un uomo che vuole bene a questo lavoro…”

Drusilla torna a parlare del suo monologo al Festival: “Che cosa faticosa l’odio”

Il giornalista del magazine Vanity Fair ha poi fatto presente alla conduttrice dell’Almanacco del giorno dopo che nel suo monologo a Sanremo non ha parlato di diversità, ma di unicità: “Dell’unicità di ognuno di noi e di chi odia questa differenza…” E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito dichiarato di non capire chi non riesce a rispettare l’opinione altrui: “Chi non capisce, chi non rispetta, chi non ascolta l’unicità degli altri è una persona sfortunata…”