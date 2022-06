Edoardo Tavassi, retroscena su Luca Daffrè: “Ecco cosa ha messo in dubbio”

Il secondo classificato dell’Isola difeso dal fratello di Guendalina Tavassi: “Non è stratega”

Edoardo Tavassi nelle scorse ore ha fatto una lunga diretta sul suo profilo Instagram, e le sue dichiarazioni sull’esperienza vissuta nel reality show condotto da Ilary Blasi non sono passate di certo inosservate. L’ex naufrago ha svelato un retroscena inaspettato su Luca Daffrè: “E’ un figo, ha messo in dubbio la mia eterosessualità. Due colpi glieli avrei dati anche io. A parte il cervo sul petto, che gli vuoi dire a uno come lui?”. Il fratello di Guendalina inoltre ha difeso il secondo classificato: “Non è stratega come dite, è un buono”.



“Tra Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè non ci sarà mai nulla”, Edoardo Tavassi ne è convinto

L’ex naufrago Edoardo Tavassi che in questi giorni ha esultato per il fatto che a vincere la sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi sia stato il suo amico Nicolas Vaporidis, ha risposto alle curiosità dei suoi fan sui social. Tramite una diretta su Instagram, il 37enne romano a proposito dell’attore ha dichiarato: “Io a lui devo tanto, mi è stato vicino e mi ha aiutato. Io volevo mollare e lui con il suo modo zen da saggio mi faceva tornare tranquillo. Mi ha dato la forza di andare avanti”. Il fratello di Guendalina poi ha detto la sua sua sul rapporto tra Luca Daffrè e Maria Laura De Vitis:

“Tra loro non ci sarà mai nulla. Non so nemmeno se si rivedranno. No, non si metteranno insieme, ma più per volere di lui”.

Il momento difficile dell’ex naufrago in Honduras: “Ho avuto due grossi attacchi d’ansia”

L’ex naufrago che intanto ha dato il benservito a Mercedesz Henger, ha fatto sapere che c’è stato un momento in Honduras in cui è stato veramente male: “Voi non l’avete visto, ma io ho avuto due grossi attacchi d’ansia. Una volta mi ha aiutato Mercedesz, l’altra Nicolas”. A chi gli ha chiesto se è tutto programmato nel reality show basato sulla sopravvivenza ha risposto: “No è tutto vero, tutto ciò che avete visto è reale”. Inoltre ha speso delle bellissime parole sul figlio di Carmen Di Pietro, a cui si è legato parecchio: “E’ una delle persone più buone e brave che io abbia mai conosciuto. Fidatevi che è davvero uno puro e carino e vorrei un figlio così”. Con la sua solita ironia ha anche svelato: “Un’altra cosa strana è che sull’isola non hai il desiderio. Non pensi proprio a quello, ma zero ve lo assicuro. Vedi una bella ragazza e pensi ci andrei e dici no, non mi frega una mazza. Pensi che non funziona più nulla perchè è tutto sopito”.