Edoardo Tavassi si ricrede su Mercedesz Henger: “Svaniti tutti i pregiudizi”

L’ex naufraga preoccupata per il fratello Edoardo: “Non voglio l’ennesima delusione”

Il rapporto tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, due concorrenti del reality show basato sulla sopravvivenza che vede al timone Ilary Blasi hanno un rapporto con dei lati incomprensibili. Nella nuova puntata, Guendalina ha ribadito più volte di non fidarsi ancora della figlia di Eva Henger: “Lei è proprio carina, però ho sentito un po’ di cose che non mi sono piaciute”. Poi non ha nascosto la sua preoccupazione per il fratello: “Quando piange viene da me e non voglio un ennesima delusione“.

Guendalina Tavassi fa uno scherzo nella nuova puntata: “Mi hanno fatto tornare”

Edoardo Tavassi questa sera nella nuova puntata de L’Isola dei Famosi, quando la conduttrice gli ha chiesto se è cambiato qualcosa tra lui e Mercedesz Henger ha risposto: “Passando più tempo con lei, abbiamo parlato, alla fine mi fido del mio istinto, i pregiudizi che avevo all’inizio sono svaniti, una bella persona”. La naufraga alla domanda di Ilary Blasi: “Era più trattenuto quando c’era Guendalina?”, invece ha dichiarato: “Spero di diventare uan sua amica, ci tengo veramente a lui, come ho detto prima di entrare mi stava simpaticissima, mi farò conoscere”.

A questo punto l’ex naufraga con la complicità della conduttrice ha avuto il compito di far credere al fratello e alla 30enne di trovarsi ancora in Honduras, in un isolotto vicino a loro. Sin da subito il 37enne non ha creduto allo scherzo: “Non ci credo manco se la vedo, non credo a Ilary quanto a mia sorella, non vi credo”. La figlia di Eva Henger invece ha accettato la proposta di trascorrere una settimana in solitaria sull’isolotto al posto dell’ex naufraga, che subito dopo ha portato avanti il gioco affermando: “Mi hanno fatto tornare, sono tornata, per stare una settimana penso”. L’ex naufraga ha detto la sua sulla 30enne: “Non ho mai creduto molto in lei, dimostrami almeno in questa occasione che mi posso fidare di te, sto dall’altro lato di Cayo Paloma”.

La figlia di Eva Henger avvertita dalla sua ex compagna di gioco: “Quando esci te la vedi con me!”

L’ex naufraga dopo essersi complimentata con il fratello dandogli un consiglio: “Con questi capelli stai da Dio. Non ti arrabbiare troppo”, si è espressa sull’avvicinamento tra lo stesso e la figlia di Eva Henger: “Incominciate quasi a piacermi, siete bellissimi, mi raccomando”. La 36enne però ha fatto un avvertimento a Mercedesz Henger, che di recente non ha avuto pietà di Gennaro Auletto: “Quando esci te la vedi con me!”.