Mercedesz Henger non ha pietà di Gennaro Auletto: “Non è un bravo naufrago”

Gennaro Auletto attaccato dalla naufraga de L’Isola dei Famosi: “Purtroppo non si dà da fare”

Il giovane naufrago continua a far discutere per via dei suoi atteggiamenti poco collaborativi con il resto del gruppo. Difatti, inutile girarci troppo intorno, molti hanno puntato il dito nei suoi confronti accusandolo di non fare assolutamente nulla, a parte dormire. E la più critica è stata senza ombra di dubbio Mercedesz Henger, che parlando a tu per tu con Estefania Bernal, non ha fatto mistero di credere sia assolutamente un bravo ragazzo, ma come naufrago invece ha purtroppo lasciato assai a desiderare:

“E’ sicuramente un bravo ragazzo, ha una bella storia, parla cinque lingue, ma non è un bravo naufrago, almeno fino ad ora non lo è stato…”

Mercedesz Henger sul naufrago confessa: “Ogni giorno dice che vuole andare via”

La giovane naufraga dell’Isola dei Famosi ha poi fatto presente ad Estefania Bernal che non c’è stato un solo giorno in Gennaro Auletto non abbia detto a tutti di volersene tornare a casa proprio perchè non si sente a suo agio a Cayo Cochinos:

“Lui ha detto un milione di volte che se ne vuole andare…In queste ultime ore non l’ha detto però…Oggi si è impegnato…”

La figlia di Eva Henger, che giorni fa ha attaccato Luca Daffrè, ha poi dichiarato di non capire come il modello partenopeo abbia meno energie di gente che sta a Cayo Cochinos da ormai oltre 2 mesi. Per tale ragione non ha nascosto di sperare che possa presto cambiare rotta.

Isola dei Famosi, la naufraga su Gennaro Auletto: “Si è dato da fare? Solo perchè l’abbiamo punzecchiato”

Estefania Bernal ha comunque fatto presente a Mercedesz Henger di aver notato ultimamente il modello partenopeo molto più attivo e dinamico rispetto ai giorni scorsi. E la figlia dell’ex attrice di film per adulti ha però subito ribattuto facendo notare alla naufraga argentina che ha iniziato a darsi da fare solo perchè un po’ tutti l’hanno preso in giro e quindi avrebbe avuto una sorta di moto d’orgoglio:

“Non c’è arrivato certo da solo…C’è arrivato perchè l’abbiamo punzecchiato un sacco…Questa è la verità…”

Ovviamente le due hanno poi confessato di sperare che il ragazzo continui a darsi da fare, sempre che stasera non venga eliminato.