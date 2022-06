Elisa Isoardi alla conduzione di Vorrei dirti che… Rai2 fa il pieno di novità

Vorrei dirti che…, la conduttrice torna in tv alla guida di un nuovo programma su Rai2

Dopo anni di stop per la conduttrice piemontese è tempo di ritornare in tv. Le indiscrezioni circolano già da diversi mesi ma oggi, martedì 28 giugno, con la presentazione del palinsesti Rai la notizia è ufficiale Elisa Isoardi condurrà Vorrei dirti che… trasmissione della domenica pomeriggio di Rai2 incentrata su storie emozionanti. E qualche anticipazione l’apprendiamo dal sito DavideMaggio.it che innanzitutto svela la data d’inizio, domenica 11 settembre a partire dalle 15.00 su Rai2 e poi aggiunge qualche dettaglio, che la conduttrice viaggerà per tutta l’Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare. La conduttrice manca dalla tv da più di un anno. Dopo l’addio a La prova del cuoco ha partecipato prima come concorrente a Ballando e poi come naufraga all’Isola. Subito dopo è stata lontana dai riflettori della tv fino al ritorno a settembre.

Elisa Isoardi e Paolo Conticini sbarcano su Rai2 alla guida di due nuovi programmi: anticipazioni

I palinsesti di Rai2 nella prossima stagione televisiva subiranno delle importanti rivoluzioni. Non solo infatti ci sarà il ritorno alla conduzione della Isoardi con il nuovo programma Vorrei dirti che…, il quale quindi andando in onda di domenica dalle 15.00 in poi sfiderà negli ascolti Mara Venier e Maria De Filippi. Ma ci sarà anche un altro ritorno, quello di Paolo Conticini. Quest’ultimo sarà alla guida di nuovo game show in access prime time che andrà in onda da dal 10 ottobre al 18 novembre. Il titolo della trasmissione è Una scatola al giorno è sarà incentrata proprio su questa scatola gigante al centro dello studio il cui contenuto, che può essere un oggetto o una persona, sarà sconosciuto a tutti persino al conduttore. In ogni puntata quindi ci sarà una coppia di concorrenti che con l’aiuto di un ospite vip dovranno scoprire il contenuto della scatola ottenendo indizi dopo il superamento di vari prove. Insomma anche Rai2 punta sui giochi.

Palinsesti di Rai2 rivoluzionati: tutte le novità della stagione 2022/2023

Dopo gli ascolti non entusiasmanti della scorsa stagione, Rai2 punta tutto su nuovi programmi e volti noti. Tuttavia mentre sulla carta sembrano vincenti le proposte di Drusilla Foer con il suo Almanacco ed il ritorno in Rai di Alessia Marcuzzi con Boomerissima perplessità, al momento, ci sono sui due programmi che sostituiranno Detto Fatto di Bianca Guaccero e tutta la sua cricca, Bellamà di Pierluigi Diaco e Nei tuoi panni di Mia Ceran.